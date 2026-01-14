Montréal perdra bel et bien une circonscription dans l’Est

La nouvelle carte électorale scinde la circonscription de LaFontaine et la redistribue entre ses circonscriptions voisines.

La Commission de la représentation électorale du Québec (CRÉ) a dévoilé la nouvelle carte électorale qui entrera en vigueur lors des élections provinciales de l’automne. Cette carte confirme la disparition de la circonscription LaFontaine, qui recouvre essentiellement les secteurs de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Prairies.

La révision de la carte électorale cause beaucoup de remous depuis la présentation de la première proposition de la CRÉ en 2023. L’Assemblée nationale a même adopté à l’unanimité une loi empêchant son entrée en vigueur. Cette loi a toutefois été déclarée inconstitutionnelle par la Cour d’appel du Québec.

Après avoir analysé l’ensemble des commentaires reçus, la Commission a décidé de maintenir essentiellement les délimitations présentées dans une proposition révisée déposée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

L’Est redessiné

Les modifications apportées à la carte électorale touchent 51 circonscriptions sur les 125 existantes. À Montréal, le changement le plus important est la division en deux parties de la circonscription LaFontaine. À l’ouest du boulevard de la Rivière-de-Prairies, le territoire est rattaché à Anjou–Louis-Riel, qui devient Anjou–LaFontaine. À l’est de ce boulevard, le territoire est intégré à la circonscription Pointe-aux-Trembles, qui devient Pointe-aux-Prairies.

La Commission «réunit ainsi la communauté naturelle située autour du boulevard Rodolphe-Forget dans la circonscription d’Anjou-LaFontaine», indique-t-elle dans un communiqué émis mercredi.

La CRÉ estime que ces changements sont nécessaires pour s’adapter aux changements démographiques et garantir que chaque vote ait un poids équitable. «La région de l’Île-de-Montréal, qui a vu son nombre d’électeurs diminuer de 0,4 % depuis l’établissement de la carte électorale actuelle. Il s’agit de l’un des taux de croissance les plus faibles de la province», souligne la Commission.

Deux comtés perdus, deux créés

En plus de Montréal, la région de la Gaspésie perdra également une circonscription. Les circonscriptions de Gaspé – actuellement la circonscription la moins populeuse après les Îles-de-la-Madeline – est fusionnée à celle de Bonaventure pour créer Gaspé–Bonaventure. Lacirconscription voisine de Matane–Matapédia est aussi élargie vers l’est.

Par ailleurs, la circonscription de Bellefeuille est créée dans le secteur de Saint-Jérôme. La région de Drummondville voit aussi l’apparition de la circonscription de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie.

Bloquer en cour ou ajouter des députés

La carte électorale proposée pourrait toutefois encore changer. Le gouvernement Legault a promis de porter la cause devant la Cour suprême afin de conserver la carte électorale actuelle pour les élections de 2026.

Par ailleurs, Québec solidaire propose de régler le problème non pas en redessinant les frontières des circonscriptions, mais plutôt en créant deux nouveaux sièges à l’Assemblée nationale. Les circonscriptions de Montréal et de la Gaspésie seraient ainsi conservés tout en assurant une représentation adéquate pour les nouvelles circonscriptions à Saint-Jérôme et à Drummondville.

«On ne peut pas, d’un côté, dire vouloir rapprocher la démocratie des citoyens et, de l’autre, enlever des sièges à des communautés qui ont déjà moins de poids politique. La démocratie québécoise ne peut pas se construire en affaiblissant la voix de la Gaspésie ou de l’est de Montréal», a déclaré Alexandre Leduc, responsable solidaire en matière d’institutions démocratiques.

Les élections provinciales sont prévues le 5 octobre 2026.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.