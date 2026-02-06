La SAQ pourra écouler l’alcool américain déjà acheté

La Société des alcools du Québec (SAQ) a été autorisée par le gouvernement du Québec à vendre certains produits d’alcool américains qu’elle a déjà achetés et dont la qualité pourrait se détériorer d’ici mars 2027. L’argent sera versé aux Banques alimentaires du Québec (BAQ), une cause que la SAQ soutient depuis 15 ans.

Le montant total versés aux BAQ pourrait atteindre jusqu’à 8,6 millions de dollars, indique la SAQ.

Une mesure d’exception

Cette décision fait suite à l’interdiction de vendre des produits américains. L’interdiction a été mise en place comme mesure de représailles aux tarifs américains imposés par Donald Trump. La SAQ avait toutefois déjà en entrepôt des alcools américains achetés avant l’entrée en vigueur de l’interdiction et ne pouvait les écouler.

La nouvelle autorisation – une mesure d’exception, souligne la SAQ – permettra au distributeur de vendre les produits qui pourraient se détériorer d’ici deux ans.

Les produits concernés seront disponibles à partir du 12 février sur le site SAQ.COM et dans les succursales SAQ Dépôt. Un rabais de 15% sera appliqué à l’ensemble des produits, en plus des réductions habituelles offertes par la bannière SAQ Dépôt.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.