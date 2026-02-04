Salomonelle: attention aux pistaches crues d’Adonis

Un autre produit aux pistaches s’ajoute à la liste d’aliments à éviter à cause de l’éclosion de salmonelle, cette fois aux marchés Adonis. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), en collaboration avec l’entreprise, émettent un avertissement concernant la consommation de pistaches crues vendues en vrac.

Cette mise en garde intervient à la suite de rappels de produits alimentaires émis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ces rappels sont liés à une éclosion nationale d’infections à Salmonella, associée à des pistaches contaminées importées d’Iran. Ces pistaches ont été distribuées dans divers établissements à travers le Canada, suscitant des préoccupations quant à la sécurité alimentaire.

Les noix Yupik et les biscuits barazek de Pain Saj Express ont aussi fait l’objet d’avertissements.

Détails du produit concerné

Le produit en question est désigné sous le nom de PISTACHES CRUES et était vendu en vrac dans les marchés Adonis. Les unités concernées ont été vendues entre le 23 juin et le 15 décembre 2025.

Les pistaches étaient conservées à température ambiante et emballées à la demande par un commis.

Le MAPAQ recommande vivement aux consommateurs de ne pas consommer ces pistaches et de les retourner au point de vente pour un remboursement. Les autorités continuent de surveiller la situation de près et travaillent en étroite collaboration avec les marchés Adonis pour assurer la sécurité des consommateurs.

