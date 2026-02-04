Nouveau vol et redistribution de nourriture par les Robins des ruelles

Un groupe connu sous le nom de Robins des ruelles a orchestré un autre vol dans une épicerie de Montréal, emportant plusieurs milliers de dollars de nourriture et d’autres produits.

L’incident s’est produit mardi. Selon un communiqué émis par le groupe, environ soixante personnes, identifiables par leurs chapeaux et tuques ornés d’une plume rouge, ont envahi une succursale de l’enseigne Rachelle-Béry dans le Mile-End. Ils auraient rempli des sacs de provisions et seraient partis sans payer.

Selon le communiqué du groupe, les denrées ont été placées dans divers frigos communautaires et devant des logements HLM dans le quartier Hochelaga.

Dans leur communiqué, les Robins des ruelles justifient leur action comme une forme de résistance contre un système économique qu’ils jugent corrompu.

«Chaque jour, nous travaillons comme des acharné·e·s simplement pour pouvoir nous permettre d’acheter de la nourriture dans des supermarchés qui font des profits démesurés», déclare Francis, un membre du groupe.

Pas le premier incident

Ce n’est pas le premier vol orchestré par les Robins des ruelles. En décembre, le groupe a dérobé de la nourriture d’une épicerie Metro du Platea-Mont-Royal, pour une valeur d’environ 3000$.

Par leurs actions, les Robins des ruelles dénoncent les profits des chaînes alimentaires et les salaires importants de leurs dirigeants.

