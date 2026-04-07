Fatigue – Des camionneurs écopent d’amendes salées

Un camionneur a écopé d’une série d’amendes pour avoir travaillé 32 heures consécutives, y compris 10 heures de conduite au-delà de la limite de temps permise. Un conducteur de relève non déclaré a aussi reçu une amende.

Le duo, qui travaille pour une entreprise de Montréal, a été intercepté par les contrôleurs routiers à Stoneham, environ 25 km au nord du centre-ville de Québec. Lors de l’intervention, les contrôleurs ont procédé à une vérification minutieuse des rapports d’activités enregistrés par le dispositif de consignation électronique du véhicule.

Cette analyse a permis de découvrir que, du 28 au 29 mars, le conducteur avait travaillé plus de 32 heures consécutives sans respecter la période minimale de repos de 8 heures requise par la réglementation. En outre, il a conduit après avoir dépassé 14 heures de travail, accumulant environ 10 heures de conduite non consécutives en infraction.

La vérification a également révélé la présence d’un conducteur de relève non déclaré. Ce second conducteur a travaillé le même quart de travail et a conduit après avoir dépassé 14 heures de travail, pour une durée d’environ 3 heures.

6000$ d’amendes

Huit constats d’infraction ont été émis pour déclaration de renseignements inexacts et non-respect des heures de conduite et de repos. La valeur totale des amendes est d’environ 6000$, selon la SAAQ.

Contrôle routier Québec (CRQ) souligne l’importance du respect des heures de conduite et de repos pour assurer la sécurité routière. La fatigue est en cause dans environ 25% des accidents causant des décès ou des blessures graves.

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