Valérie Plante promet le vote postal pour tous… la prochaine fois

Projet Montréal présentait aujourd’hui sa plateforme électorale. Après avoir refusé le vote postal pour tous dans le cadre des présentes élections, voilà que le parti de la mairesse Valérie Plante promet de l’instaurer pour 2025.



Accessible sur le site de Projet Montréal, on peut en effet lire dès les premières mesures: «Instaurer le vote postal pour tous aux prochaines élections municipales et améliorer les mécanismes d’inscription à la liste électorale pour garantir une plus grande participation citoyenne».



Valérie Plante et Projet Montréal s’étaient opposé ces derniers mois au vote postal, malgré les demandes de plusieurs élus, notamment d’Ensemble Montréal.

Plus de détails à venir.