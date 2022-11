PLQ: Pierre Moreau ne sera pas candidat à la chefferie

L’ancien ministre Pierre Moreau fait le point sur son avenir politique, après des semaines de spéculations à son égard. Ce n’est pas une surprise, mais cela décevra peut-être quelques militants du parti libéral du Québec: M. Moreau ne se présentera pas à la chefferie.

«Je souhaite réitérer que je ne poserai pas ma candidature à la chefferie du Parti libéral du Québec, réagit le principal intéressé. J’entends demeurer un membre actif de ce grand parti où je continuerai à militer pour un Québec plus inclusif, plus juste et plus prospère dans le respect de sa majorité francophone et des autres communautés qui forment aussi la société québécoise.»

Un message à mes amis libéraux. pic.twitter.com/0EDmksacu8 — Pierre Moreau (@pierremmoreau) November 28, 2022

«Depuis la vacance au poste de chef du Parti libéral du Québec, des spéculations intermittentes sont entretenues sur mon intérêt à briguer le poste», écrit-il sur ses réseaux sociaux.

«Tous ces encouragements sont autant de marques de confiances pour lesquelles je m’estime privilégié et honoré. Aussi je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements et toute ma gratitude à ceux qui m’ont si généreusement manifesté leur appui.»

Pierre Moreau est désormais associé directeur du cabinet Bélanger Sauvé, un bureau de droit dans lequel il se spécialise dans les dossiers municipaux et administratifs.

Dominique Anglade a quitté la chefferie du PLQ du début du mois de novembre. La formation politique a depuis nommé le LaFontaine, Marc Tanguay, à sa succession intérimaire.