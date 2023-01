Nombre record de nouveaux arrivants au Canada en 2022

Le Canada a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants en 2022. Lors de la dernière année, le pays a accueilli plus de 430 000 nouveaux résidents permanents.

Ottawa atteint donc l’objectif qu’il s’était fixé. «Cela témoigne de la force et de la résilience de notre pays et de sa population, réagit le ministre de l’Immigration Sean Fraser. Les nouveaux arrivants jouent un rôle important pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre, apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux talents à nos collectivités, et enrichir notre société dans son ensemble.»

En accueillant autant de résidents permanents, le Canada bat son précédent record, établi en 2021. La marque la plus importante avant ces deux jalons avait été établie plus d’un siècle auparavant, en 1913.

En 2022, le ministère de l’Immigration a traité 5,2 millions de demandes, soit le double de l’année précédente. D’ici 2036, les immigrants représenteront jusqu’à 30% de la population canadienne, par rapport à 20,7% en 2011.