Rihanna présente deux nouveaux produits cosmétiques

Fenty Beauty, créée par la célèbre chanteuse Rihanna, se spécialise dans les cosmétiques adaptés aux carnations traditionnellement difficiles à harmoniser. En développant des formules qui conviennent à tous les types de peau et en privilégiant les nuances universelles, la marque a su se tailler une place de choix dans l’univers du cosmétique.

RIHANNA PRÉSENTE LE FOND DE TEINT POUDRE MAT PRO FILT’R

Ce nouveau fond de teint poudre ne fait pas exception à la règle! En effet, celui-ci sera offert, à partir du 26 décembre, en 50 différentes teintes. Les mêmes que les nuances du fond de teint Pro Filt’r original.

À couvrance modulable, c’est-à-dire de légère à totale, la poudre ne laisse pas d’effet crayeux et ne s’accumule pas dans les ridules. Rapide et facile d’utilisation, le fond de teint se présente dans un petit boîtier muni d’un tampon applicateur.

La formule résiste à la transpiration et à l’humidité, et s’estompe facilement au besoin. La texture est aérienne; idéale pour créer des looks naturels et pour les retouches.

36$, sur fentybeauty.com ou chez Sephora, dès le 26 décembre 2020.

RIHANNA PRÉSENTE L’ILLUMINATEUR UNIVERSEL GLOSS BOMB CREAM

S’inspirant du populaire illuminateur universel pour les lèvres Gloss bomb, Rihanna présente une toute nouvelle mouture pour Fenty Beauty. L’illuminateur Gloss Bomb Cream est doté d’une formule crémeuse. Il est offert en cinq nuances non chatoyantes. Sa texture à la fois crémeuse et lustrée procure un effet pulpant maximal.

Le pinceau grand format facilite l’application du gloss. Il ne crée pas de petites lignes sur le contour des lèvres comme il peut parfois survenir lors de l’application d’un gloss très liquide. Enrichi de vitamine A, il n’assèche pas les lèvres, bien au contraire, il les laisse soyeuses et hydratées! On a aimé l’odeur de pêche vanillée qu’il s’en dégage et son effet non collant sur les lèvres.

19$, sur fentybeauty.com ou chez Sephora