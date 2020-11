Métro a testé des soins hydratants

Anti-crevasses

Le baume doré 100% naturel de Lano est une référence en matière d’hydratation. Composé d’un mélange de lanoline, de miel de Manuka et de vitamine E, le baume est riche et apaise les peaux sèches et crevassées. Peut être utilisé sur les mains, les coudes, les pieds, les genoux ou tout autre endroit qui souffre de démangeaisons et de sécheresse. Il convient même à la peau des bébés.

28$, chez Sephora

Léger, mais intense!

La nouvelle gamme Dr Hauschka Med comprend un lait pour le corps à la ficoïde à cristaux surprenant. En plus de régler des problèmes cutanés complexes, tels l’eczéma et la desquamation, le soin est facile à appliquer et pénètre aisément, sa texture est fluide. Il ne laisse aucun film gras, et vient à bout de la sècheresse extrême. C’est presque trop beau pour être vrai, il lui faut un défaut! Il en a un : il ne sent pas très bon. Ne contenant aucun parfum et étant formulé à 100% d’ingrédients naturels, eh bien, il sent le naturel!

65$, sur drhauschka.ca

Douceur citronnée

Est-ce que vos mains souffrent des lavages intensifs et de l’usage répété des désinfectants à l’heure actuelle? Le nouveau soin traitant des mains Douceur Extrême de Laboratoire Dr Renaud soulage cette sécheresse désagréable. Il contient une formule isolante qui protège des grands froids, ce qui sera certainement un atout au cours des prochaines semaines. La crème embaume un léger parfum d’agrume très tonifiant, et sa texture est douce et lisse.

18$, sur ldrenaud.com