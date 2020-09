Les meilleures innovations cosmétiques de l’automne

L’univers des cosmétiques évolue sans cesse. Les marques sont constamment à la recherche de l’ingrédient miracle et de la formule parfaite. Aux changements de saison, il est important de modifier sa routine de soins. Ces nouveautés cosmétiques viennent à la rescousse des peaux maltraitées par l’été.

Soin de nuit exfoliant à l’acide glycolique de SkinCeuticals

Cette innovante émulsion d’acide glycolique améliore considérablement l’éclat de la peau par le renouvellement cellulaire. Les recherches effectuées par les laboratoires SkinCeuticals ont démontré que la concentration de 4% d’acide glycolique était idéale pour favoriser l’éclat de la peau tout en maintenant un niveau de tolérance pour un usage nocturne. L’utilisation d’alpha-hydroxyacides tel l’acide glycolique peut causer de l’irritation, il faut donc débuter son utilisation graduellement. On suggère d’appliquer le soin une nuit sur deux au départ pour mesurer la sensibilité. Si aucune irritation n’est apparue après une semaine, on l’applique alors chaque soir. S’adresse à tous les types de peau.

110$, sur skinceuticals.ca

GLŌWFIX de IDC Dermo

Selon cette marque québécoise bien connue, afficher une peau éclatante de façon naturelle est la dernière tendance en soins cosmétiques. Après trois ans de recherche, les laboratoires IDC Dermo lancent donc Glōwfix, une gamme de soins promettant une peau radieuse. Le soin de jour est composé d’agents antioxydants et de pigments irisés qui capturent et réfléchissent la lumière pour illuminer le teint. Quant à la formule de nuit, elle travaille davantage sur la réparation et l’oxygénation pour apaiser la déshydratation. Les deux crèmes sont également composées de la technologie antiâge brevetée REGEN(16) qui a fait la réputation de la marque. S’adresse à tous les types de peau.

Glōwfix Nuit: 100$ – Glōwfix Jour: 80$, dans les pharmacies et sur idcdermo.com

RÉTINOL B3 sérum de La Roche-Posay

Ce sérum anti-âge pour le visage et le cou est composé de rétinol pur et de vitamine B3 (niacinamide) pour un effet resurfaçant et régénérant. La peau recouvre graduellement sa fermeté, et les signes de photovieillissement telles les rides profondes, la texture irrégulière de la peau et l’inégalité du teint sont atténuées à plus de 80 % après huit semaines d’utilisation. On suggère de commencer à appliquer le sérum tous les deux jours pendant la première semaine afin d’augmenter la tolérance de la peau. Si le produit ne provoque aucune irritation, il peut alors être utilisé quotidiennement. C’est un soin à utiliser dans sa routine de soir, mais il faut tout de même appliquer un écran solaire au matin, car le rétinol pur est photosensibilisant.

60$, dans les pharmacies et sur laroche-posay.ca

Pigmentbio de Bioderma

La nouvelle gamme de trois soins cosmétiques Pigmentbio cible les taches brunes. Les sources de l’hyperpigmentation sont multiples : exposition solaire, pollution, déséquilibre hormonal, prédisposition génétique, grossesse, etc. Mais peu importe son origine, ses conséquences sont désastreuses. C’est pourquoi le laboratoire dermatologique Bioderma s’est penché sur ce problème.

Le premier soin est le nettoyant illuminateur Foaming cream. Il exfolie doucement et procure un effet éclaircissant grâce à sa formule composée de 6 % d’acide citrique, de microbilles d’acétate de cellulose et de glucoside de coco et d’oléate de glycéryle. Astuce : il peut aussi être utilisé comme masque facial une fois par semaine en l’appliquer en couche épaisse pendant 5 minutes.

20$

Pour corriger la pigmentation du teint, on applique ensuite le correcteur pigmentaire éclaircissant C-Concentrate. Composé d’un mélange d’actifs puissants, dont la vitamine C fraîche, les acides salicyliques et glycoliques ainsi que la vitamine E et B3, le correcteur cible les taches brunes dans les couches profondes du derme. On applique environ 5 gouttes sur le visage et le cou tous les soirs pendant 1 à 4 mois.

45$

Finalement, on éclaircit et hydrate la peau en appliquant le soin de jour illuminateur Daily care 50. Aussi composé d’acide salicylique, de vitamine E et B3, en plus d’être muni de la technologie Lumireveal, le soin de jour a une texture nacrée qui confère un éclat immédiat à la peau.

40$

La gamme Pigmentbio sera offerte en exclusivité chez Pharmaprix au début du mois d’octobre.

Aqua Réotier & Masque de nuit Immortelle Précieuse de L’Occitane en Provence

La célèbre maison française L’Occitane propose deux nouveaux produits cosmétiques qui ont retenu l’attention de la rédaction cet automne.

La gelée yeux effet glacé aqua Réotier est formulée avec de l’eau issue de la source Réotier qui est riche en calcium, avec de l’acide hyaluronique et de la caféine. Cette combinaison permet de réduire l’apparence des rides de déshydratation, des cernes et des poches. De plus, l’applicateur à bille active la microcirculation pour un effet rajeunissant maximal.

Astuce: mettre le tube 10 minutes au réfrigérateur avant l’application pour un effet fraîcheur incomparable.

34$

Le masque de nuit Immortelle Précieuse quant à lui est enrichi d’extrait Super Aqueux Immortelle, connu pour ses propriétés antioxydantes; il aide la peau à résister aux effets des agressions extérieures, telles que l’exposition à la lumière bleue. Il contient également de l’acide hyaluronique dynamique, une forme unique d’acide hyaluronique à faible poids moléculaire liée à un minéral essentiel offrant des avantages pour le renouvellement de la peau. Ce masque peut être utilisé de jour comme de nuit pour cibler et obtenir une peau lisse, hydratée et repulpée.

85$

Les produits L’Occitane en Provence sont offerts dans les boutiques L’Occitane ainsi que sur ca.loccitane.com

Crème collagénique de Reversa

Formulée à partir d’un complexe d’ingrédients éprouvés scientifiquement qui revitalisent et hydratent en profondeur telle l’extrait de cellules souches de goji et l’acide hyaluronique fragmenté, la crème collagénique de Reversa aide à prévenir et à corriger les signes visibles liés à la perte de collagène (fermeté, souplesse et tonicité). Le petit plus, c’est que l’on peut appliquer cette crème non seulement sur le visage, mais également sur le contour des yeux, le cou et le décolleté. Elle convient à tous les types de peau et peut être utilisée seule ou après l’application d’un sérum ou d’un concentré. Elle peut être utilisée à des fins préventives dès la vingtaine ou correctrices à un âge plus avancé.

60$, sur reversa.ca

Gamme anti-acné de Vichy

De nombreuses personnes vivent avec de l’acné d’adulte. Vichy propose deux nouveaux soins cosmétiques pour lutter contre ce problème.

Le gel nettoyant purifiant profond anti-acné avec acide salicylique assainit doucement sans irriter la peau contrairement à beaucoup d’autres nettoyants anti-acné qui retirent les huiles naturelles de la peau en créant un déséquilibre. Ce nettoyant purifiant est enrichi de minéraux et de probiotiques qui éliminent la saleté et les particules de pollution. La formule propre et 100 % hypoallergène et non comédogène de ce gel nettoyant respecte le pH naturel de la peau.

27$

La lotion anti-acné double action hydrate sans obstruer les pores. Conçu avec six ingrédients actifs dermatologiques dont l’acide salicylique qui a des propriétés antibactériennes et l’acide hyaluronique, la lotion cible les problèmes d’impuretés, de boutons, de peau grasse et de pores dilatés. Très légère, la texture du soin est semblable à celle d’un sérum et glisse aisément sur la peau.

30$, dans les pharmacies et sur vichy.ca