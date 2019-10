Sandra Oh et Air Canada vous font «voyager comme un Canadien»

Sandra Oh, connue pour ses rôles de Cristina Yang dans la série Grey’s Anatomy et d’Eve Polastri dans Killing Eve, a accepté de présenter les différentes facettes de la culture canadienne dans la dernière campagne de promotion de la compagnie aérienne Air Canada.

Sandra Oh est canadienne et représente les couleurs du pays des érables depuis bien longtemps à Hollywood, depuis son succès dans la série Grey’s Anatomy. La compagnie aérienne nationale s’est associé ses services pour mettre en scène les valeurs qui distinguent la population canadienne. Aimable et serviable, voici comment la définit le transporteur, à travers le quasi-monologue de l’actrice.

Au fil du chemin parcouru par Sandra Oh au sein d’un aéroport, et jusqu’à sa montée dans l’avion, le premier spot publicitaire rappelle différents attraits de la culture canadienne, comme la poutine, la spécialité québécoise à base de frites et de fromage, ou le César, un cocktail typiquement canadien, associant sauce Worcestershire, épices et vodka. En référence au Québec, la comédienne prononce aussi quelques mots dans un français impeccable.

D’autres vidéos ont été tournées pour cette nouvelle campagne de communication. Air Canada précise d’ailleurs avoir l’intention de s’associer à d’autres célébrités pour ses prochains spots.