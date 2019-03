Cette semaine, Métro pour Tenir tête, Nouveau Projet, Russian Doll, Trucs de peur, Capharnaüm…

Cette semaine, l’équipe de Métro craque pour Fourchette, Debouttes!, Grace, l’expo La petite vie, American Prison, Kiinalik: These Sharp Tools et les jeunes héroïnes de Dérive.

1. Tenir tête

«Quand je faisais du kung-fu, câline j’étais bien! J’étais sur un esti de high!» se souvient Louis, ex-batteur du groupe Les Sinners. Dès les premières minutes de ce percutant docu, on entre dans le vif du sujet, soit dans la tête de Mathieu (également réalisateur du film), de Frédérique et de Louis alors qu’ils étaient en pleine psychose. Avec une lucidité, une vulnérabilité et une humilité admirables, les trois protagonistes racontent l’exaltation et le sentiment d’invincibilité qui accompagnent une manie… puis les affres de la dépression qui suit. Tant dans la forme (avec ses couleurs vives et ses reconstitutions) que dans le fond, Tenir tête transmet sans filtre le vécu de personnes atteintes d’un trouble affectif bipolaire, en plus d’un magnifique message d’espoir : non seulement est-il possible de s’en sortir, mais on peut aussi espérer vivre heureux. Il suffit d’un bon suivi médical et de proches présents. Les témoignages de ces derniers sont d’ailleurs parmi les plus bouleversants du film. «C’est capoté», comme dirait la fille de Louis. Dans le bon sens. Marie-Lise Rousseau

2. Nouveau Projet

Pour cette édition revue et améliorée qui souligne son septième anniversaire, le magazine de société Nouveau Projet consacre un fascinant dossier à l’information internationale, «pas tant pour débusquer la nouvelle que pour prendre des nouvelles», comme le résume si bien son intro. Le reportage de Sarah R. Champagne et de Valérian Mazataud sur les crimes sordides qu’aurait commis une compagnie minière canadienne au Guatemala est aussi choquant que captivant, tout comme l’édito du rédacteur en chef Nicolas Langelier sur la peur de l’étranger, tristement d’actualité après les horribles attentats de Christchurch. En kiosque. Marie-Lise Rousseau

3. Russian Doll

Vous souvenez-vous du Jour de la marmotte? Remplacez I Got You Babe par Gotta Get Up, Bill Murray par Natasha Lyonne, le village de Punxsutawney par la trépidante New York et… ici s’arrête la comparaison! Nadia, programmeuse de jeux vidéo, n’arrête pas de mourir malgré elle et revient toujours à son dernier point de sauvegarde : sa soirée d’anniversaire. Pour briser cette spirale, elle devra corriger le bogue dans sa vie qui l’empêche d’avancer. Mélange de comédie, de mystère, d’horreur et de drame, cette série de huit épisodes est franchement originale, tout en étant profondément humaine. Sur Netflix. Marie-Lise Rousseau

4. Krokmou, Furie Éclair et leurs amis

Les jouets inspirés de films ou de séries télévisées ne sont pas toujours intéressants. La collection imaginée par Playmobil en collaboration avec la franchise Dragons se distingue toutefois par ses figurines de qualité (et qui ne demandent pas de piles!), avec lesquelles les enfants peuvent s’amuser longtemps et imaginer leurs propres scénarios. Krokmou et Furie Éclair lancent même de petites fléchettes, et ça aussi, les enfants adorent. Jessica dostie

5. Dans la Chambre des merveilles

Les collectionneurs, ça ne date pas d’hier. L’exposition Dans la Chambre des merveilles nous plonge dans le monde des cabinets de curiosités avec une collection impressionnante d’objets rares ou exotiques. Armes d’époque, reliques, animaux de toutes les espèces et même aberrations de la nature… Avez-vous déjà vu un orignal albinos? Ils en ont un! L’avantage de cette exposition est la diversité des œuvres montrées. Chacun y trouvera quelque chose d’intéressant. Coup de cœur personnel pour les armures complètes de samouraïs. Au musée de la Pointe-à-Callière. Philippe Lemelin

6. Trucs de peur

Cette nouvelle série de romans a tout pour plaire aux premiers lecteurs : ton humoristique, illustrations d’inspiration BD et rebondissements multiples. Signé Alexandra Larochelle – jeune romancière qui a publié sa première série à 14 ans –, ce premier tome intitulé Perdues dans le noir raconte le séjour forcé de deux demi-sœurs de huit et neuf ans chez leur grand-mère dans sa «vieille maison perdue au fond des bois». Rosalie et Mégane y passeront une semaine : sept nuits à affronter monstres, fantômes et bibittes. Ils seront captivés, c’est garanti! Aux éditions La Bagnole. Jessica Dostie

7. Capharnaüm

Après avoir tenté, en vain, d’empêcher sa sœur d’être donnée pour épouse alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, Zain, un jeune Libanais de 12 ans, fuit le nid familial. Dans les rues de Beyrouth, la faim le tenaille jusqu’à ce qu’une employée éthiopienne du parc d’attractions où il avait trouvé refuge l’invite chez elle afin qu’il prenne soin de son fils pendant ses heures de travail. Avec ses images à couper le souffle – filmées en partie à l’aide d’un drone survolant Beyrouth – et son scénario bouleversant, ce long métrage de la réalisatrice Nadine Labaki vous gardera en haleine du début à la fin. Zacharie Goudreault

Et on se désole pour

La fin de Second regard

Bon, on ne vous fera pas accroire qu’on était un spectateur assidu de Second regard, émission consacrée aux affaires spirituelles et religieuses diffusée depuis 45 ans à Radio-Canada. Mais on aimait bien, par un dimanche tranquille, tomber sur le magazine animé d’une main de maître par Alain Crevier. Non seulement on y retrouvait de longs reportages fouillés sur des questions comme l’aide médicale à mourir ou les tribulations du pape François, mais aussi des réflexions fort pertinentes (et très rares à la télé) sur l’éthique, la philosophie et la quête de sens. Une grosse perte. Benoit Valois-Nadeau