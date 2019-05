Vente record pour un lapin de Jeff Koons

Une sculpture du plasticien américain Jeff Koons a été vendue mercredi 91,1 millions de dollars américains lors d’enchères organisées par la maison Christie’s à New York, un record pour un artiste vivant.

Le Rabbit, qui représente un moulage en acier d’un lapin gonflable, a battu d’un souffle le tableau Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) du peintre britannique David Hockney, qui avait atteint 90,3 millions de dollars américains mi-novembre, déjà chez Christie’s à New York.

La sculpture star de la vente de printemps de Christie’s, a été adjugée 80 millions de dollars américains, soit le même prix au marteau que la toile de Hockney, mais a battu le record en ajoutant commission et frais, avec un prix final de 91,075 millions de dollars américains.

Fait rare pour une oeuvre de ce prix, ce lapin, qui fait partie d’une série de trois effectuée par Jeff Koons en 1986, a été adjugé à une personne se trouvant dans la salle.

Le plasticien de 64 ans a ainsi récupéré le record qu’il détenait avant d’être brièvement détrôné par David Hockney.

Son Balloon Dog (Orange), vendu 58,4 millions de dollars américains en 2013, avait tenu cinq ans.

Le Rabbit est l’une des oeuvres les plus connues de l’artiste qui a bousculé les conventions du monde des arts.

Haut de 104 cm, il est issu de la collection de S.I. Newhouse, ancien patron du groupe de presse Condé Nast (décédé en 2017), qui comprend les magazines Vanity Fair, Vogue et The New Yorker.

Pour Alexander Rotter, président de l’après-guerre et de l’art contemporain chez Christie’s à New York, Rabbit est «la pièce la plus importante de Jeff Koons», avait-il expliqué à l’AFP lors de la présentation des enchères.

«J’irais même plus loin, c’est la sculpture la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle», avait-il ajouté. «C’est la fin de la sculpture. C’est l’anti-David, comme je l’appelle», disait-il, en référence au chef d’oeuvre de Michel-Ange (1501-04).

Pour Alexander Rotter, «vous ne pouvez pas aller plus loin du David tout en restant figuratif et dans la sculpture traditionnelle».

C’est un nouveau triomphe pour le plasticien controversé, qui a suscité des conversations sans fin, depuis son émergence durant les années 80, sur la valeur artistique et marchande d’une oeuvre.

Commercial hors pair, il a régulièrement soulevé des controverses, notamment avec ses tableaux et sculpture dans lesquels il copulait avec l’ancienne star italienne du cinéma la Cicciolina, qu’il épousera en 1991 (divorce en 1994).

Son atelier est toujours installé à New York, où il est arrivé en 1976. En 2015, avant de se séparer d’une partie de son équipe, il employait plus de 100 personnes, travaillant avec une maîtrise absolue des matières, pour obtenir le rendu désiré.