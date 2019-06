On change d’air: rénove tes concepts

Quand j’ai vu l’ajout de la courte série On change d’air sur la portion payante Véro.tv d’ICI Tou.tv, j’ai un peu soupiré. Pas mal fort même.

Encore une émission de rénovations avec des vedettes d’ici. Déjà que la plateforme numérique de Radio-Canada nous a présenté, cette année seulement, les rénovations de Marilou et celles de Sarah-Jeanne Labrosse. Tout ça sans parler des productions de Canal Vie disponibles sur ICI Tou.tv. Disons que des vieilles planches et de la poussière, on commence à en avoir plein notre casque.

Par contre, j’ai visionné les quatre premiers épisodes des aventures du couple formé par Patricia Paquin et Louis-François Marcotte et j’ai vite été charmé. Pas parce que leurs enfants sont cutes et leur amour touchant, mais plutôt par les motivations derrière cette émission qui émanent rapidement quand on visionne le tout.

En effet, Paquin et Marcotte ne sont pas seulement au centre d’une émission de rénovations pour nous montrer à quel point ils se construisent une cuisine de rêve et un havre de paix pour leur famille. Non, il y a une volonté de réduire leur rythme de vie, de prendre un recul et, surtout, de redonner à la communauté. Derrière l’éclatement des cloisons se cache un virage pour les deux professionnels et le désir d’ouvrir un café permettant aux jeunes autistes de travailler à Mont-Saint-Hilaire.

On va tenter de vous amorcer à cette série avec les usuels trucs d’émissions de rénovations. Des surprises, du changement et le fameux «effet wow». Mais c’est l’humanité de Patricia Paquin qui est la sauce qui offre tout le coffre à cette modeste production et, vraiment, j’ai été agréablement surpris.

C’est à voir en ligne avec quatre épisodes et d’autres s’ajouteront au courant de l’été.

