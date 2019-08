Toujours plus loin avec Laurent Duvernay-Tardif

Dans mes autres occupations professionnelles dans le monde du sport, on parle énormément de la carrière et des réalisations de Laurent Duvernay-Tardif.

Pour cause, le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City s’est taillé une place de choix dans la NFL tout en complétant son doctorat en médecine à l’Université McGill. Docteur Duvernay-Tardif est un être d’exception qui, sans surprise, fascine les médias et le grand public avec son récit inspirant et son charisme indéniable.

Pour vous familiariser avec son histoire hors de l’ordinaire, Radio-Canada a déposé sur l’Extra de Tou.tv un documentaire d’une heure le mettant en vedette. Laurent Duvernay-Tardif : toujours plus loin est conventionnel dans sa forme et son approche, mais on nous offre une belle incursion dans l’intimité et le quotidien de l’athlète de 28 ans qui, de son propre aveu, ne veut pas se définir par son sport.

On le voit ainsi lors de moments plus difficiles après une sérieuse blessure tout comme il se livre avec une rare ouverture sur ses angoisses par rapport à ses objectifs et sa vision de l’avenir en raison de son train de vie particulièrement chargé.

On savait Duvernay-Tardif charismatique et inspirant, mais on la rarement vu aussi touchant et sensible dans ses propos, particulièrement quand famille et amis le rejoignent à l’écran afin de dresser un portrait flatteur du sympathique colosse.

Il y a une expertise certaine au Québec pour le documentaire sportif et nous en avons ici un bel exemple propulsé par la boîte KOTV. Les gens familiers avec Duvernay-Tardif depuis le début de sa carrière resteront peut-être sur leur faim puisqu’on rebrasse de vieilles histoires, mais ça n’en demeure pas moins un récit particulièrement intéressant et unique.

