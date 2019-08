Plein les yeux, plein les oreilles

La rentrée musicale est toujours très attendue, et celle de cette année s’annonce riche et passionnante. Voici quelques spectacles et albums attendus.

Concerts

Céline Dion

Le retour de Céline Dion est l’événement musical à ne pas manquer cet automne. Et c’est chez elle que la chanteuse a choisi de démarrer Courage, sa nouvelle tournée dont l’album éponyme ne saurait tarder. Pas moins de six concerts sont programmés au Centre Bell pour des retrouvailles avec le public montréalais, qui seront sans aucun doute phénoménales.

Les 26, 27 et 30 septembre ainsi que les 1er, 4 et 5 octobre

Centre Bell

Thom Yorke

Un an après son passage avec Radiohead, Thom York revient en solo avec l’album Tomorrow’s Modern Boxes. La performance, qui est le fruit d’une collaboration avec le producteur Nigel Godrich et l’artiste visuel Tarrik Barri, s’annonce grandiose.

26 septembre

Place Bell

Tyler, the Creator

L’artiste hip-hop vient présenter son dernier-né, Igor, dans le cadre de son immense tournée nord-américaine. Et Tyler, the Creator ne sera pas seul : le rappeur Goldlink ainsi que Jaden Smith assureront la première partie.

11 septembre

Place Bell

Peter Hook & The Lights

Il sera accompagné de son nouveau groupe, The Lights, mais le légendaire bassiste de Joy Division et de New Order n’oubliera pas pour autant ses origines, puisqu’il reprendra notamment certaines chansons des albums Republic (1993) et Technique (1989).

29 octobre

Théâtre Fairmount

Albums

Expansion Pack, Les Louanges La nuit est une panthère sortait l’année dernière et la révélation québécoise poursuit ce qui avait été entamé avec sa synthpop chill et poétique. Les Louanges a ainsi annoncé un nouvel EP, Expansion Pack, composé de cinq titres pour le 27 septembre. Le clip Attends-moi pas en est un savoureux avant-goût.

Amadjar, Tinariwen Le neuvième album du groupe a été conçu sur la route, au milieu des dunes désertiques quelque part entre le Maroc et la Mauritanie. Avec Amadjar, Tinariwen propose à nouveau une musique touareg intimiste qu’ils maitrisent à la perfection, à la fois traditionnelle et blues. On ne s’en lasse pas. Disponible le 6 septembre, et concert au Mtelus pour POP Montréal le 27 septembre.

Deceiver de DIIV En attendant le 4 octobre et la sortie de Deceiver, les musiciens New Yorkais de DIIV ont dévoilé deux excellents morceaux. Skin Game et Taker sont pour l’instant à la hauteur de leurs précédents albums, promettant un beau disque de rock aux airs planants. L’impatiente est à son comble!

Chocolat