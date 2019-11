Netflix va exploiter le Paris Theatre, un vieux cinéma new-yorkais

À deux pas de Central Park et du célèbre hôtel Plaza, le Paris Theatre avait fermé ses portes fin août après 71 ans d’existence, après que le bail fut arrivé à échéance.

Le dernier cinéma de New York avec une seule salle avait rouvert début novembre, pour ce qui semblait être un événement sans lendemain, à savoir la projection pour quelques semaines du film Marriage Story de Noah Baumbach, produit par Netflix.

«Ce cinéma emblématique va rester ouvert et devenir le domicile de Netflix pour ses événements exceptionnels, ses projections et ses sorties en salle», a indiqué lundi le groupe dans une série de messages sur Twitter.

Les termes de l’accord qui permet à Netflix de s’installer au Paris Theatre n’ont pas été dévoilés, mais il s’agirait, selon le site spécialisé Deadline, d’un bail de long terme.

Depuis plusieurs mois, des médias américains faisaient état de négociations entre le service de vidéos en ligne et le propriétaire actuel de l’Egyptian Theatre, un cinéma historique de Hollywood.

Lundi, Deadline a affirmé que Netflix avait bien acquis une participation majoritaire au capital de l’Egyptian, ce que Netflix n’avait jamais confirmé.

After closing earlier this year, The Paris — New York’s last single-screen theater — reopened for a limited run of MARRIAGE STORY. Now, the iconic theater will be kept open and become a home for special Netflix events, screenings, and theatrical releases. pic.twitter.com/fr82Oq2j8I

— Netflix Film (@NetflixFilm) November 25, 2019