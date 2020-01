David Lynch dévoile un court métrage inédit sur Netflix

Pour fêter les 74 ans du cinéaste américain, rendu culte grâce à de nombreux films comme Wild at heart, Blue Velvet, Mulholland Drive ou encore sa série Twin Peaks, Netflix a mis en ligne un court métrage signé David Lynch et intitulé What Did Jack Do?.

L’anniversaire de David Lynch n’est donc pas passé inaperçu sur Netflix. Né le 20 janvier 1946, le réalisateur vedette a célébré cet évènement avec ses fans en leur proposant un court-métrage inédit qu’il a écrit, réalisé et monté.

D’une durée de 17 minutes, What Did Jack Do? (Qu’a fait Jack en français) a été posté ce lundi sur la plateforme de streaming.

Filmé en noir et blanc, comme pour Elephant Man et Eraserhead, David Lynch y interprète un détective qui interroge un singe, Jack, soupçonné de meurtre.

Développé par la société Absurda, What Did Jack Do ? a été tourné en 2016 et présenté dans plusieurs festivals (comme le Festival of Disruption de New York City en 2018) déjà. Mais c’est la première fois qu’il est disponible pour un large public à travers le monde.

Cela annonce-t-il le début d’un nouveau partenariat entre David Lynch et Netflix?

La dernière production de David Lynch était la saison 3 de Twin Peaks, sortie en 2017.