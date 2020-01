Retour en force de Justin Bieber avec une date au Centre Bell

Avec un nouvel album, Changes, une tournée et une série documentaire, l’année 2020 est définitivement synonyme de renouveau pour Justin Bieber. L’artiste canadien s’arrêtera ainsi au Centre Bell le 14 septembre.

C’est officiel. Justin Bieber viendra présenter Changes, son cinquième album studio, au public montréalais à la fin de l’été. Et c’est le vendredi 14 septembre au Centre Bell que le chanteur donne rendez-vous aux «bielebers».

Pour sa tournée nord américaine, Justin Bieber ne sera pas seul sur scène puisqu’il sera accompagné de Kehlani et Jaden Smith.

Un album et un documentaire

Les billets pour son concert au Centre Bell seront mis en vente le 14 février, soit le même jour que la sortie de Changes.

Deux premiers extraits déjà disponibles: Get Me, en collaboration avec Kehlani, et Yummy. Ce dernier a déjà été visionné près de 125 millions de fois sur YouTube.

Pour chaque place de concert achetée, 1$ sera d’ailleurs reversée à la fondation Bieber qui oeuvre en faveur du bien-être en santé mentale.

Depuis le 27 janvier, la série documentaire de YouTube Originals, Justin Bieber: Seasons, est en ligne sur la plateforme. Composée de dix épisodes, la série invite les spectateurs dans les coulisses de la production de Changes. On y voit aussi le jeune chanteur dans sa vie quotidienne et des images inédites de son mariage avec Hailey.