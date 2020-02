Métro vous présente ses coups de cœur en culture et… l’évènement qui la désole

1. Les chiens-loups

Ce docu a fait sensation au dernier Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, où il a été primé, en plus d’être encensé par nul autre que Jean-Marc Vallée. Et avec raison! Les chiens-loups, ce sont les élèves de l’école primaire Notre-Dame-de-Protection, à Rouyn-Noranda, qui, comme dans la fable Le loup et le chien de Jean de La Fontaine, ne sont ni totalement libres, ni totalement captifs. C’est aussi le comédien Alexandre Castonguay, qui a animé des ateliers sur cette même fable auprès de ces jeunes. Bref, c’est vous et moi. En filmant l’acteur en train d’éveiller la curiosité artistique et de susciter des réflexions surprenantes chez les enfants, le tout en testant les limites du cadre scolaire, «entre l’asphalte et le fossé», le cinéaste Dominic Leclerc offre une formidable leçon de vie. Ces jeunes ont vécu une expérience inoubliable. Nous aussi. Les chiens-loups est présenté aujourd’hui à 17h15 à la Cinémathèque dans le cadre des Rendez-Vous Québec Cinéma. Il est aussi disponible sur la plateforme Tënk. Marie-Lise Rousseau

2. Becoming Chelsea

Son long passage en prison ne cesse de hanter Chelsea Manning (Sébastien René) dans cette pièce qui mêle habilement la réalité et la fiction en abordant un thème brûlant d’actualité: la protection des données. La célèbre activiste trans a fui les États-Unis pour se rendre à Mont­réal, où elle demeure suivie à la trace. Au fil des scènes s’enchaînent d’impressionnants effets visuels et sonores qui nous plongent dans les tourments d’une femme qui a tout sacrifié au nom de la vérité. Au Théâtre Prospero jusqu’au 14 mars. Zacharie Goudreault

3. Untouchable

Alors qu’Harvey Weinstein vient d’être reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, le documentaire d’Ursula Macfarlane est plus que jamais d’actualité. Grâce aux nombreux témoignages à charge de femmes et d’hommes qui l’ont côtoyé, le film a l’effet d’un véritable coup de poing. Les actrices Paz de la Huerta et Rosanna Arquette, d’anciens collaborateurs ou encore Hope D’Amore, qui a eu l’infortune de croiser la route du producteur déchu dès 1978 – tous livrent des récits terrifiants. Un film éprouvant, mais nécessaire. Disponible sur Super Écran. Amélie Revert

4. L’assemblée

Le concept est simple: réunir autour d’une même table quatre femmes pour les faire dialoguer sur les sujets chauds que sont l’immigration et l’intolérance. Évidemment, les choses se corsent, et les idées s’entrechoquent. Préparée à partir d’entretiens réels, la production de la compagnie Porte Parole (J’aime Hydro, Fredy), qui est reprise à l’Espace Go jusqu’au 8 mars, nous fait regarder en face des réalités dérangeantes, mais nécessaires. Benoit Valois-Nadeau

5. Mythic Quest: Raven’s Banquet

Le monde des jeux vidéo est encore regardé de biais par les médias traditionnels, et cela se reflète dans la fiction. Rares sont les productions qui s’y frottent sans tomber dans la bête parodie inintéressante. Mythic Quest: Raven’s Banquet, une exclusivité Apple TV+, change la donne. Cette comédie intelligente, bien écrite, fort divertissante est complètement ancrée dans le monde d’une boîte de production de jeux vidéo. Une bonne raison d’offrir une chance à un autre service de diffusion en ligne. Stéphane Morneau

6. Le retour de Minuit au Parc

Les cinéphiles insomniaques ont de quoi se réjouir: un nouveau cycle de la série de projections nocturnes Minuit au Parc démarre ce soir! Ça commence en force avec une version spéciale du film oscarisé Parasite en noir et blanc, supervisée par son réalisateur Bong Joon-ho. Également au programme au cours des prochaines semaines, des classiques et des films rares, dont 2001: A Space Odyssey, Donnie Darko: The Director’s Cut et Holy Motors. On salue l’audace de l’équipe de programmation, qui a inclus dans cette cuvée un film déjà culte, pour les mauvaises raisons: Cats. Ça promet! Le vendredi et le samedi à 23h30 et le dimanche à 14h30 au Cinéma du Parc. Marie-Lise Rousseau

7. Income Tax

La saison des impôts approche à grands pas. Si certains redoutent ce moment comme la peste, ce n’est pas le cas de l’artiste acadien P’tit Belliveau, qui clame son amour des retours d’impôts dans sa chanson Income Tax, mélange hétéroclite d’électro et de country lo-fi. Dans un clip qui rappelle les belles années de WordArt (et qu’il a réalisé lui-même), le nouveau poulain de l’écurie Bonsound célèbre son envie de «blower fringing 200$ à Wal Mart» avec son retour d’impôts. Un beau moment psychotronique à savourer avant la sortie de son premier album, le bien nommé Greatest Hits Vol.1, qui sortira le 27 mars. Benoit Valois-Nadeau

Et on se désole pour…

La nostalgie et les hologrammes

On a appris cette semaine que la chanteuse Whitney Houston est repartie en tournée… huit ans après sa mort. Un miracle me direz-vous? La diva a plutôt été ressuscitée sous forme d’hologramme, comme l’ont déjà fait Tupac, Roy Orbison et Frank Zappa, entre autres. Non seulement cela est incroyablement bizarre (et un peu douteux éthiquement), mais les billets se vendent en outre près de 100$. Notre conseil: laissons les morts en paix et donnons plutôt une chance aux artistes vivants. Benoit Valois-Nadeau

