La collection d’art de Michael Jackson aux enchères

Auteur, compositeur, chanteur, producteur… et aussi collectionneur d’art. Le Roi de la Pop, Michael Jackson, sera bientôt au centre d’une vente en ligne organisée le 23 octobre par la maison d’enchères Guernsey’s. Au programme: des sculptures en bronze, des chandeliers en malachite et le premier contrat des Jackson 5 avec Steeltown Records signé par Joseph Jackson.

La vente «Treasures Once Owned by Michael Jackson» présentera aux amateurs d’art une collection de 80 objets, dont la plupart étaient exposés à Neverland, le vaste ranch californien et parc d’attractions privé du chanteur.

Parmi eux se trouvent une statue en bronze de Peter Pan et une maquette en bois du bateau du Capitaine Crochet, toutes deux estimées entre 30 000 et 40 000 dollars. Cette maquette a la particularité d’avoir été offerte à Michael Jackson par l’actrice Elizabeth Taylor.

Les amateurs d’art pourront également tenter d’acquérir un rare moulage en bronze de «Gloria Victis» du sculpteur et peintre français Antonin Mercié, qui est estimé entre 75 000 et 85 000 dollars. D’autres moulages de cette statue de 1874 sont actuellement entreposés au Met et à la National Gallery of Art de Washington D.C.

«Treasures Once Owned by Michael Jackson» propose aussi à la vente des objets de collection en lien avec l’immense carrière musicale du Roi de la Pop, tels que le premier contrat que le groupe Jackson 5 a signé avec le label Steeltown Records. Ce document historique, signé de la main de Joe Jackson, est estimé entre 50 000 et 100 000 dollars. Un vinyle des premiers singles des Jackson 5 pourrait, quant à lui, être adjugé entre 10 000 et 20 000 dollars.

Selon Artnet news, certains lots de la vente ont été consignés par Richard LaPointe, qui les acquis suite à une longue bataille juridique avec la maison d’enchères Julien’s Auctions et les héritiers de Michael Jackson. Pour cause, ce collectionneur québécois avait enchéri pour de nombreux objets ayant appartenu à Michael Jackson, que Julien’s Auctions comptait offrir aux enchères entre les 22 et 25 avril 2009.

Cette grande vente, qui aurait pu rapporter entre 15 et 20 millions de dollars à Julien’s Auctions, a finalement été annulée à la dernière minute à la demande de la société de production de Michael Jackson, MJJ Productions.

«Aujourd’hui, plus de dix ans plus tard, le collectionneur a décidé de partager ces objets chers à Michael avec le monde entier et de donner aux fans la chance de posséder un morceau de l’héritage du Roi de la Pop», a déclaré Guernsey’s Auctions dans un communiqué.