TikTok confirme son statut de dénicheur de talents

Il va falloir s’y habituer: il ne suffit plus de se rendre sur les plateformes de streaming et sur YouTube pour être au courant des sorties musicales du moment. Alors que la pandémie a bouleversé l’industrie musicale, TikTok s’est imposée comme la plateforme incontournable pour les mélomanes à la recherche de nouvelles chansons à écouter. À tel point que 176 morceaux ont dépassé le milliard de vues sur l’application en 2020.

On retrouve parmi eux WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion, Therefore I Am de Billie Eilish, ainsi que Toosie Slide de Drake, qui a dépassé le milliard de vues sur TikTok en trois jours à peine. Une prouesse que le rappeur canadien doit, en partie, à l’ultra-populaire chorégraphie qui est venue accompagner la sortie de son morceau sur l’application. Comme quoi la clé du succès repose dorénavant sur quelques mouvements d’épaules bien exécutés.

Si TikTok dénombre près de 180 chansons virales sur sa plateforme en 2020, la plupart d’entre elles appartiennent au genre hip-hop et rap. La pop arrive en deuxième position des genres musicaux les plus populaires sur l’application grâce à des tubes interprétés par BTS, Justin Bieber et Dua Lipa. Elle est suivie par le R&B, la musique électro et celle indie/alternative. Autre particularité des mélomanes de TikTok: ils n’hésitent pas non plus à donner dans la nostalgie. La preuve avec Say I Yi Yi de Ying Yang Twins et Where Is the Love? des Black Eyed Peas, qui sont devenus viraux sur l’application… plus de 15 ans après leur sortie dans les bacs.

La popularité sur TikTok est également synonyme de popularité dans les charts musicaux. Selon un rapport de l’application, près de 90 morceaux viraux sur la plateforme se sont hissés dans le Top 100 des chansons les plus populaires aux États-Unis. Quinze d’entre eux ont même atteint la première place du prestigieux classement Hot 100 de Billboard. De plus, 70 artistes en vogue sur TikTok ont réussi à signer des contrats avec des maisons de disque cette année. Parmi eux se trouvent Claire Rosinkranz, Dixie D’Amelio, Powfu, Priscilla Block ainsi que Tai Verdes, dont le tube Stuck in the Middle est apparu dans plus 2,3 millions de vidéos.

«Chez TikTok, nous partageons la passion de notre communauté pour la musique et nous nous efforçons de fournir une plateforme où les artistes et les fans peuvent interagir et s’épanouir. Il a été inspirant de voir notre communauté mettre en avant de nouveaux talents, aider à faire monter les chansons dans les charts et utiliser la musique pour créer une oasis de joie pendant une période difficile», explique Ole Obermann, responsable mondial de la musique chez TikTok.