Sur vos écrans…«The Killing of Two Lovers», «Dallas Buyers Club», «Première vague»

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films The Killing of Two Lovers, Dallas Buyers Club, Première vague et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Dallas Buyers Club

(3)

Drame biographique américain réalisé par Jean-Marc Vallée

Mettant en vedette Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner.

C’est quoi ? Texas, 1985. Apprenant qu’il est porteur du VIH, un électricien homophobe et grande gueule entreprend de se procurer des médicaments non approuvés aux États-Unis, qu’il vend à la communauté gaie avec l’aide d’un travesti toxicomane.

C’est comment ? Le réalisateur de C.R.A.Z.Y. reprend avec aplomb le thème de l’homophobie dans cette évocation sensible, expressive, vigoureuse et jamais sentimentale du parcours atypique d’un champion des droits des sidéens. Celui-ci est incarné de manière puissante et colorée par un Matthew McConaughey physiquement transformé, dans une performance qui lui a valu un Oscar.

Dimanche 22H45 sur Cinépop

La Femme à la fenêtre (The Woman in the Window)

(4)

Thriller américain réalisé par Joe Wright

Mettant en vedette Amy Adams, Julianne Moore, Brian Tyree Henry.

C’est quoi ? Une psychologue pour enfants, qui souffre d’agoraphobie, assiste depuis sa fenêtre à un meurtre commis chez ses voisins d’en face. Son témoignage n’étant pas pris au sérieux par la police, elle décide d’élucider l’affaire par ses propres moyens.

C’est comment ? Clairement inspiré par REAR WINDOW et WITNESS TO MURDER, ce thriller se présente comme une variation ludique sur les classiques du genre, mise en scène avec soin et efficacité par Joe Wright (ATONEMENT). Malgré un dénouement problématique, l’ensemble se laisse voir avec plaisir, grâce au talent d’acteurs de premier plan dans des rôles mémorables.

En vidéo sur demande



The Killing of Two Lovers

(3)

Drame américain réalisé par Robert Machoian

Mettant en vedette Clayne Crawford, Sepideh Moafi, Avery Pizzuto.

C’est quoi ? Un père de famille enrage de voir sa femme entretenir une liaison avec un autre homme durant la séparation temporaire qu’ils s’étaient accordée. Elle aussi révoltée par la situation, sa fille adolescente le presse de se battre pour les siens.

C’est comment ? Le thème de la masculinité toxique est abordé avec une rare intelligence et une grande sensibilité par le nouveau venu Robert Machoian. Alternant plans d’ensemble fixes et mouvements de caméra nerveux, sa réalisation maîtrisée conduit le spectateur à un dénouement percutant, qui déjoue toutes ses attentes. Clayne Crawford est excellent en père blessé.

En salle



Oxygène

(4)

Drame de science-fiction français réalisé par Alexandre Aja

Mettant en vedette Mélanie Laurent, Malik Zidi, Éric Herson-Macarel.

C’est quoi ? Une jeune femme se réveille amnésique dans un caisson cryogénique, où elle dispose d’une réserve d’oxygène de moins de deux heures. Avec l’aide de l’intelligence artificielle qui contrôle le réceptacle, elle reconstitue ses souvenirs et cherche un moyen de survivre.

C’est comment ? Tourné durant la pandémie de COVID 19, ce suspense de survie claustrophobe ne pouvait pas être plus en phase avec l’anxiété planétaire. Cela dit, les révélations-chocs du récit minimaliste ne sont pas difficiles à deviner. La réalisation nerveuse d’Alexandre Aja ménage quelques effets visuels grandioses et Mélanie Laurent est intense dans une performance solo.

En vidéo sur demande



Première vague

(4)

Drame canadien réalisé par Max Dufaud, Rémi Fréchette, Reda Lahmouid et Kevin T. Landry

Mettant en vedette Myranda Plourde, Fayolle Jean Jr., Marie-Sophie Roy.

C’est quoi ? Au printemps 2020, quatre jeunes hommes et femmes montréalais vivent de façons différentes la première vague de la pandémie de COVID-19, et les effets du confinement ordonné par le premier ministre québécois François Legault.

C’est comment ? Filmé à huit mains en plein confinement dans l’esprit Kino (tournages brefs, moyens techniques modestes, thèmes imposés), ce deuxième long métrage du célèbre mouvement est à l’arrivée un film choral simple et sincère. Ponctuée de plans aériens soignés de la ville, la réalisation conserve une belle unité de ton et de style. Enfin, l’interprétation est satisfaisante.

En salle



Spiral – From the book of Saw

(5)

Drame policier américain réalisé par Darren Lynn Bousman

Mettant en vedette Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols.

C’est quoi ? Un détective et son nouvel équipier enquêtent sur des meurtres de policiers de leur département, perpétrés suivant le mode opératoire du célèbre tueur en série Jigsaw, décédé plusieurs années auparavant.

C’est comment ? Pilotée par Chris Rock, cette tentative de renouveler une série essoufflée, en transformant l’horreur pure en polar avec jeu de pistes à la SEVEN, s’avère mitigée, surtout en raison du langage grossier insistant et d’une misanthropie galopante. La réalisation est néanmoins musclée, avec la dose souhaitée de torture sanglante, et Rock est solide en héros intègre.

En salle