Les bombes: Un aperçu du projet de Kim Lizotte avec Debbie Lynch-White

Les bombes, projet piloté par Kim Lévesque-Lizotte qui mettra en vedette Debbie Lynch White, Olivia Palacci, Julie de Lafrenière et Sarah Desjeunes Rico, se dévoile!

C’est en effet avec grand bonheur que nous découvrons la première bande-annonce de cette série qui risque d’être à la fois touchante et humoristique.

«Les Bombes, derrière l’écran, c’est 4 actrices qui ont décidé il y a dix ans de prendre leur destin en mains, et de se construire des personnages et une histoire. Leur patience et leur détermination pourront enfin se rendre jusqu’à vous. Les Bombes, à l’écran, c’est une histoire de chutes, de dépendance, de comment on se relève…grâce aux autres @seriesplus 2 février, 21h», annonçait avec joie Kim Lizotte sous cette bande-annonce excitante.

Une belle annonce que Debbie s’est également empressée de partager!

«La gang, je capote, la bande-annonce de Les bombes vient de sortir. Ça fait 11 ans que je rêve ce projet-là avec Olivia Palacci, Julie de Lafrenière et puis Sarah Desjeunes Rico (…) La bande-annonce est débile je capote, je braille de bonheur (…) vive Les bombes on est des bombes», lance la star de la série.

Êtes-vous aussi énervés que nous de découvrir cette nouvelle série?

Un moment télévisuel à ne pas manquer dès le 2 février sur Séries Plus.