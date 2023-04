Juliette Bélanger-Charpentier signe un premier livre qui met des mots sur les maux  

Juliette Bélanger-Charpentier, connue sur les médias sociaux pour son militantisme et sa vulgarisation de sujets en lien avec la victimologie, fait paraître son premier livre, Bleus et joies. Dans ce recueil de pensées poétiques, elle aborde les creux de la vie et ce qui parvient, malgré tout, à atténuer les bobos au quotidien.

C’est lors d’une période parsemée de deuils que la Montréalaise s’est mise à écrire ses pensées et ses réflexions pour se soulager, sans s’imposer un cadre fixe. De cette vulnérabilité et cette authenticité est né Bleus et joies, livre-recueil qui émeut par ses mots justes et ses images qui soulagent.

La volonté de l’autrice d’exprimer ses pensées pour accompagner les autres dans les leurs est née durant son adolescente, raconte-t-elle dans son livre. Elle revient sur comment, quand elle était en troisième secondaire, son enseignante de français a demandé à la classe d’écrire un poème. Pour ce faire, Juliette a puisé son inspiration dans son séjour en psychiatrie après avoir tenté de s’enlever la vie. Dès lors, sa capacité à véhiculer les émotions lorsque les mots semblent manquer est devenue évidente. Et ce premier plongeon dans l’écriture a été suivi de récidives.

«J’ai alors compris que lorsque je m’ouvrais sur ce que j’avais appris à cacher, je me permettais aussi de nommer à une autre personne: ”Je te vois”», écrit-elle.

Le livre permet en effet de sentir que Juliette Bélanger-Charpentier nous comprend, nous voit. À travers les 115 pages du recueil, on aborde sous forme de petites pensées la rupture, l’amitié, les bonheurs simples, l’acceptation de son corps, la santé mentale, les féminicides et notre relation avec les médias. Malgré la lourdeur de certains sujets, la plume de l’autrice reste légère et ses mots se dévorent à grande vitesse.

Bien que ce soit son premier livre, Juliette Bélanger-Charpentier a l’habitude d’écrire. Comme créatrice de contenu, elle partage depuis plusieurs années déjà de l’information et des réflexions sur ses plateformes à propos de l’actualité, de l’égalité et de la santé mentale. Avec les années, elle s’est créé une communauté de 55 300 lecteur.trice.s sur Instagram.

Bleus et joies, c’est un hymne à la poursuite du quotidien même en temps de tempête et aux piliers qui nous retiennent pour empêcher qu’on se fasse emporter par les grands vents.

Laisser en permanence une nappe sur la table du balcon pour l’été. Beau temps, mauvais temps, je suis prête à me recevoir. Juliette Bélanger-Charpentier

Bleus et joies, qui paraît chez KO Éditions, sera disponible dès le 19 avril en librairie.