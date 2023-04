«Un gars, une fille» revient pour une saison complète

En mars, le public a renoué avec Guy et Sylvie d’Un gars, une fille le temps de quatre nouveaux épisodes sur l’Extra d’ICI Tou.tv pour célébrer les 25 ans de la série culte. La preuve que ce retour réjouissant a su transcender les années 1990 pour s’inscrire dans la décennie actuelle, c’est qu’Un gars, une fille aura officiellement droit à une saison complète, diffusée l’hiver prochain, ont annoncé jeudi soir Sylvie Léonard et Guy A. Lepage à Bonsoir Bonsoir.

Le tournage des 10 nouveaux épisodes d’une demi-heure aura lieu cet été pour une diffusion autour de l’hiver 2024, a avancé Guy durant le talk-show estival animé par Jean-Philippe Wauthier, qui a consacré une émission à Un gars, une fille. Un collectif d’auteur.trice.s épaule Guy A. Lepage dans l’écriture de cette nouvelle saison.

L’on retrouve dans les nouveaux épisodes le couple chouchou, maintenant dans la soixantaine, qui décide de revenir à Montréal après avoir élevé ses enfants, désormais de jeunes adultes, en banlieue.

Les préoccupations et observations de Guy et Sylvie, qui renouent avec leurs racines citadines, s’ancrent dans l’air du temps : identités de genre — leur fille est fièrement queer —, harmonie déficiente entre cyclistes et automobilistes en ville, visite de condos, Viagra — parce, eh oui, le couple fait encore l’amour! —, lattes aux prix salés dans les cafés troisième vague… Et l’attachant duo s’amuse avec toujours autant d’adresse et d’humour, comme lorsqu’on l’a connu à 35 ans, à critiquer et à incarner à la fois des stéréotypes.

Font également leur retour des interprètes de personnages phares gravitant autour du couple, comme Mahée Paiement, ex-belle-mère de Guy et maman d’Anakin (qui a achevé ses études en aérospatiale, en passant!), Geneviève Brouillette, ex-collègue de Guy sempiternelle source de jalousie, ou Élise Guilbault, sœur de Guy lesbienne dépassée par la fluidité des orientations sexuelles.

Complices à la vie, à la mort

En entrevue avec Jean-Philippe Wauthier, Sylvie Léonard souligne qu’«il n’était plus pertinent de s’appeler Un gars, une fille lorsque les personnages ont eu leurs enfants, mais maintenant qu’ils sont partis, on redevient un gars, une fille».

Dès les premières scènes de tournage, c’est tout naturellement que Guy A. Lepage et Sylvie Léonard, complices de longue date, se sont de nouveau glissés dans la peau du couple iconique qu’ils ont créé et que l’on a vu évoluer à l’écran de 1997 à 2003 (pour un total d’environ 3200 sketchs!).

«On s’est rendu compte, Sylvie et moi, que c’était à la vie, à la mort. Qu’on se voie tout le temps ou peu, qu’on ne se voie pas pendant six mois, quand on se voit, on repart exactement au même endroit. À la première journée de tournage, c’est comme si on avait arrêté un été», a constaté l’animateur de Tout le monde en parle sur le plateau de Jean-Philippe Wauthier.

En plus d’être offerte sur l’Extra de Tout.tv, les nouveaux épisodes d’Un gars, une fille seront diffusés sur ICI Télé du lundi 24 au jeudi 27 avril, à 19 h.