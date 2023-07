Les 22 meilleurs livres sur les finances personnelles au Québec en 2023

On apprend beaucoup en lisant sur le Web, mais parfois, il n’y a rien de mieux qu’un livre pour s’éduquer plus en profondeur sur un sujet. Il va sans dire qu’il y a de nombreux thèmes qui valent la peine d’être approfondis dans le monde des finances personnelles, et c’est pour cette raison que nous avons décidé de compiler un palmarès des 22 meilleurs livres québécois sur les finances personnelles à se procurer cette année.

Ces livres permettent de vous informer sur le milieu des finances et de vous outiller par rapport à la Bourse, au marché immobilier, à la gestion des dépenses ou encore sur l’augmentation des revenus. Un point commun unit ces livres sur les finances personnelles: s’éduquer soi-même est essentiel pour atteindre l’indépendance financière.

1. La facture amoureuse, Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jetté

L’auteur à succès Pierre-Yves McSween a uni ses forces avec un collègue, le comptable professionnel agréé Paul-Antoine Jetté, dans son plus récent ouvrage sur le tabou ultime des relations amoureuses : l’argent! La facture amoureuse est, de loin, le plus étoffé de ses livres. Il passe en revue tous les éléments à prévoir lorsqu’on décide de partager sa vie avec une autre personne, comme conjoints de fait ou conjoints mariés.

Ce livre est certainement un outil précieux pour tous les couples en matière de finances. À la suite de cette lecture, les deux conjoints pourront décider en toute connaissance de cause, cartes sur table, la direction qu’ils souhaitent donner à leurs finances (et à leur couple). Le chroniqueur bien connu du public québécois compare le couple à une maison. Discuter finance en couple, c’est l’équivalent de faire faire une inspection du bâtiment avant d’acheter sa maison.

2. Elle Investit: Bâtir sa richesse grâce à la bourse, Karman Kong

Karman Kong, alias @elleinvestit sur Instagram, s’adresse avant tout aux femmes dans son livre sur la finance personnelle. Elle vulgarise différents concepts en lien avec les finances, dont l’art du budget, l’indépendance financière, les intérêts composés et le fonctionnement de la Bourse.

Les femmes sont rarement le public cible des livres qui visent à aider les gens à faire fructifier leurs avoirs. Elle Investit: Bâtir sa richesse grâce à la bourse vient changer la donne et ce livre a su miser sur les dizaines de milliers d’abonnés au compte Instragram de l’autrice pour se faire connaître. Son objectif est double. D’une part, le livre vise à réduire l’écart de richesse entre les hommes et les femmes. D’autre part, il tente d’y arriver grâce à une grande vulgarisation des principes fondamentaux qui régissent l’investissement.

3. D’endetté à millionnaire : Un plan pour les milléniaux, les jeunes familles et tous ceux qui veulent s’enrichir, David Descôteaux

Bref ouvrage d’une centaine de pages rédigé par le chroniqueur financier David Descôteaux, D’endetté à millionnaire contient une série de conseils répondant aux questionnements financiers de base. Comment bien gérer ses finances lorsque l’on fonde une famille? Pourquoi le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régime enrégistré d’épargne-retraite (REER) et le régime enregistré d’épargne-études (REEE) sont de bons véhicules pour investir et comment les utiliser. Qu’est-il possible de sauver en impôts? Des conseils et des petits trucs pour tout profil, que ce soit l’étudiant voué à de longues études ou le retraité aux revenus plus limités. Il s’agit d’un court guide général, mais même les plus aguerris en termes de finances y trouveront leur compte.

4. Liberté 45, Pierre-Yves McSween

La retraite à 45 ans, est-ce possible? Selon Liberté 45, un ouvrage qui fait la promotion de l’indépendance financière, prendre sa retraite hâtivement est possible sans nécessiter de richesses excessives ni de métier jet-set. Avec sa réflexion juste et inspirante concernant les choix de mode de vie, la surconsommation et nos véritables besoins, l’auteur offre un éventail de possibilités nouvelles. Le mot d’ordre : vivre le moment présent à son plein potentiel, sans se prendre les pieds dans des choix financiers néfastes et lourds de conséquences à long terme. S’adressant principalement aux plus jeunes, ce livre offre plusieurs chapitres surprenants et une foule de conseils précieux. Les mots d’ordre : liberté, revenus passifs et placements.

L’auteur Pierre-Yves McSween raconte sans retenue ses propres expériences et c’est ce ton sans filtre prétentieux qui place ce livre dans cette liste. En plus de conseils financiers, il porte une réflexion sur l’humain et ses possibilités. Ce qui est intéressant ici, c’est que l’auteur fait un lien entre les finances et les rapports humains. Dans Liberté 45, il aborde ainsi le couple, les rêves et l’ego, offrant un regard humain sur le sujet de l’argent. Agréable à lire, facile d’accès et bien édité, Liberté 45 contient des astuces pertinentes pour qui ne veut plus attendre impatiemment sa paie du jeudi.

5. En as-tu vraiment besoin? Pierre-Yves McSween

Encore ici un ouvrage de l’auteur Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? propose une réflexion sur la réelle nécessité de vos dépenses. Comme le titre le suggère, l’auteur propose une réflexion d’une part évidemment financière, mais aussi sociale. La notion de besoin est explorée et remise en question. Ouvrage intéressant pour tout public, puisque Pierre-Yves McSween donne des conseils sur la gestion financière à tout stade de vie, que ce soit de l’adolescence à la retraite. La question des dépenses familiales et de couple sont abordées, ainsi que les placements les plus pertinents à faire. Autre avantage, les pièges du capitalisme et des placements non avantageux, voire pas du tout, sont expliqués. Comme dans Liberté 45, c’est la liberté qui est l’objectif. Liberté financière et liberté individuelle par la proposition d’un mode de vie différent, plus axé sur l’autonomie personnelle. Le mot d’ordre : la vigilance. L’ouvrage met en garde contre les techniques de publicités qui nous entourent et démasque l’engrenage de dépenses inutiles dans lequel il est trop facile de tomber. Définitivement un livre de chevet pertinent!

6. L’indépendance financière grâce à l’immobilier : une méthode simple et efficace accessible à tous, Jacques Lépine

Ouvrage de référence concernant l’immobilier au Québec, L’indépendance financière grâce à l’immobilier se veut un guide sans filtre et facile à lire. Jacques Lépine propose huit méthodes pour augmenter la valeur de vos propriétés et il vulgarise efficacement les notions fiscales, même les plus complexes. L’auteur décortique les bases des achats immobiliers et explique les règles à suivre afin de faire des profits intéressants, en plus de démentir le mythe selon lequel il faut de l’argent pour faire de l’argent. Plusieurs notions utiles pour les débutants et les plus aguerris sont explorées, entre autres comment cibler les immeubles les plus intéressants, comment calculer leur valeur, maximiser son financement bancaire, bien calculer les revenus, trouver les aubaines du marché québécois et enfin comment faire son premier million, car selon les conseils de Jacques Lépine, c’est bel et bien possible!

7. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, Nicolas Bérubé

Livre portant sur l’accumulation de richesse, Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez aborde de front les préjugés et les conceptions idylliques du terme. Sans tabou, Nicolas Bérubé questionne différents millionnaires afin de bien exposer les possibles avenues vers ce mode de vie qui semble inaccessible. C’est là où ce livre devient une lecture importante : il n’est pas aussi difficile et impensable de le devenir. Avec des exemples concrets reprenant la vie de plusieurs millionnaires québécois qu’il a interviewés, Nicolas Bérubé démontre que ce n’est pas le métier, ni le salaire qui vous empêche d’accumuler des profits intéressants, mais bien le mode de vie qui est mené. Réflexion ici aussi sur le capitalisme et les choix essentiels à faire afin d’atteindre la liberté financière.

Les chapitres sont variés et pertinents. Entre les Conseils de riches, Quand les choses tournent mal et Les 12 règles des millionnaires, l’auteur explique les hauts et les bas de la vie de millionnaire, et comment l’atteindre en faisant des placements et épargnes intelligemment. Le texte se lit d’une traite, fluide et sans jugement. La réflexion sur notre lien avec l’argent est définitivement à avoir.

8. Petits secrets et gros mensonges de votre banquier, Fabien Major

Immense coup de cœur ici pour les curieux et les sceptiques! Dans son ouvrage Petits et gros mensonges de votre banquier, Fabien Major démasque les duperies et les mensonges des plus grandes banques canadiennes. Dès le début, il énonce son intention d’aider les familles canadiennes à ne plus payer de frais inutiles à leur banque, en proposant de démystifier et de vulgariser les frais inutiles que paient les usagers. Il s’agit à la fois d’un guide d’apprentissage pour monsieur et madame tout le monde, d’une critique de notre système fiscal et d’un coffre à outils pour s’occuper de ses finances personnelles.

La réflexion est pertinente, stimulante et surtout, sans jugement. Fabien Major adresse des enjeux sociaux et propose des idées inspirantes. Conseiller en gestion de patrimoine et chroniqueur, l’auteur semble maître du sujet et peu naïf face au système dans lequel nous vivons. Le texte est un incontournable pour ceux et celles qui souhaitent mieux gérer leurs finances et ne plus faire preuve de naïveté. C’est une reprise de contrôle du consommateur et du citoyen des mains trop affamées des banques. Car, comme le souligne cet auteur, leur intérêt n’est pas le vôtre, mais bien leurs propres bénéfices.

9. Investir à la Bourse et s’enrichir : Compagnies extraordinaires, rendements extraordinaires, Bernard Mooney

Cette fois, c’est la fameuse Bourse qui est démystifiée dans Investir à la Bourse et s’enrichir : Compagnies extraordinaires, rendements extraordinaires. Bernard Mooney explique comment bien investir sur les marchés boursiers, et ce, de manière complète et concrète. À l’aide d’exemples, il guide les investisseurs dans les méandres de la Bourse. Comment éviter ses pièges? Comment faire fructifier l’argent investi? En ciblant bien les sociétés dans lesquelles vous achetez des actions et en comprenant bien comment devenir un bon investisseur, selon l’auteur. Chroniqueur en finances, Bernard Mooney vulgarise efficacement le milieu et explique la terminologie du milieu boursier, outil de taille pour les débutants et intermédiaires à la Bourse.

L’essentiel du propos : bien choisir les entreprises, s’éduquer et surtout, apprendre de ses erreurs. Si vous souhaitez vous plonger dans ce milieu, ce livre est celui à consulter en premier. Il vous offre tous les conseils et outils nécessaires pour faire fructifier votre argent. Ce guide est un best-seller, et avec raison!

10. L’immobilier à la portée de tous : Les meilleures stratégies pour s’enrichir, Ghislain Larochelle

L’immobilier à la portée de tous : Les meilleures stratégies pour s’enrichir explique les bases du milieu et les meilleures stratégies d’investissement dans le marché de l’immeuble. Que vous en soyez à votre premier achat de maison ou à vous enrichir par la location d’un immeuble à revenus, Ghislain Larochelle explique les ficelles de ces transactions qui peuvent sembler intimidantes. Avec simplicité, il aborde clairement les meilleures stratégies à adopter et les pistes à suivre pour obtenir des profits sur vos achats et vos ventes. Il propose plusieurs techniques rentables et des trucs pratiques. Il explique comment flipper vos propriétés, comment transformer un immeuble locatif en condos, comment bien clore vos offres d’achats ou encore dénicher les meilleures ventes afin d’obtenir le meilleur gain de revenu. Il s’agit d’un bon outil de référence pour ceux et celles qui débutent avec les transactions immobilières, mais est surtout pertinent pour les acheteurs qui souhaitent apprendre la conversion d’immeubles, le flip de propriétés et la location résidentielle.

11. Dans la jungle du placement, Stephen Jarislowsky et Craig Toomey

Cet ouvrage diffère des précédents présentés. En effet, plus qu’un simple ouvrage de référence, il s’agit aussi d’un récit autobiographique, et un bon! L’auteur de Dans la jungle du placement, Stephen Jarilowsky, est un homme d’affaires très connu du public et pertinent. Sans gêne, il critique ouvertement le manque d’éthique au sein du milieu des finances et propose des solutions équitables. Administrateur de sa société pendant plus de 50 ans, il pose ainsi un regard expérimenté et aiguisé sur le milieu des affaires.

Dans ce livre, il raconte ainsi son parcours et partage ses connaissances et les leçons acquises au cours de sa carrière. Les réflexions sur le milieu qu’il partage dans cet ouvrage sont inspirantes et donnent envie de changer la société. C’est un regard connaisseur qui nous est donné ici, avec son lot de conseils judicieux. Le langage est accessible et les termes en lien avec le milieu financier sont simples à comprendre. Il s’adresse donc à tous et toutes, puisqu’au-delà de la mine d’or d’informations sur le milieu de l’investissement, il s’agit aussi du partage d’un vécu impressionnant.

12. La Bourse ou la vie : les secrets d’un investisseur, Guy Le Blanc et Philippe Le Blanc

Autre lecture pour les curieux et curieuses au sujet de la Bourse et du milieu de l’investissement. Ouvrage assez dense (il fait environ 400 pages), il reste tout de même une lecture à prioriser pour ceux qui souhaitent approfondir leurs compétences en placement. La Bourse ou la vie propose des conseils et des techniques afin de réussir ses placements à la Bourse et, possiblement, à vivre de ceux-ci. La fameuse technique de Guy Le Blanc, soit celle de l’infolettre financière Cote 100, y est présentée dans ses grands principes. L’ouvrage, divisé en trois grandes parties, explique la Bourse et son fonctionnement, la psychologie de l’investisseur et comment analyser une entreprise et son fonctionnement. Ces trois segments permettent d’apprendre à mieux placer son argent, mais aussi à comprendre comment analyser les mécanismes des entreprises et des investisseurs. La notion d’investir est analysée de manière méthodique et pesée. Le Blanc tâche d’expliquer les grandes lignes de la Bourse, la comparant à un encan plutôt qu’à une loterie. Il propose des prises de décisions logiques et calculées qui semblent prometteuses et qui sont faciles à comprendre, faciles à appliquer. Ajoutez-le à votre bibliothèque si vous débutez à la Bourse.

13. Reprenez rapidement le contrôle de votre vie financière, Marc Blais

Vous souhaitez reprendre le dessus de votre budget et de vos finances? Le livre Reprenez rapidement le contrôle de votre vie financière est l’outil parfait pour cela. L’auteur Marc Blais y propose plusieurs techniques afin d’alléger votre stress financier et assouplir vos contraintes monétaires. Il explique comment se détacher du stress lié à l’argent, comment mener à bien vos projets, comment gérer vos dépenses et vivre votre rapport à l’argent de manière saine. Il explique comment repenser vos dépenses et comment régler vos dettes.

Marc Blais a une approche psychologique de l’argent. La notion de contrôle est importante dans son propos. Dans son ouvrage, il explique clairement et simplement que si vous avez le contrôle de votre portefeuille, vous avez le contrôle de votre vie. L’idée semble évidente, et pourtant ne l’est pas toujours sans plan clair. Éviter de consommer sans raison est la clé d’un équilibre financier. Fixez vous des objectifs, accomplissez vos projets et surtout, évitez de tomber dans les pièges de la surconsommation. Lecture motivante!

Pour qui souhaite faire des profits et bien comprendre le milieu de l’immobilier, le livre Les Flips : apprenez comment faire de l’argent rapidement grâce à l’immobilier est la lecture toute indiquée. Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent vivre de ce marché et cibler les meilleures stratégies pour faire fructifier leur argent. La méthode du flip y est expliquée efficacement et l’auteur en donne des exemples concrets. Ce guide vous explique comment faire de l’argent rapidement, comment cibler les meilleures aubaines du marché, maximiser vos flips, quand et comment vendre vos propriétés. À ces explications s’ajoutent des témoignages d’investisseurs qui ont du succès, un chapitre sur la fiscalité de l’immobilier et des techniques pour bien réussir vos transactions.

L’auteur Yvan Cournoyer est un investisseur immobilier d’expérience et détient une licence de courtier immobilier. Ses pistes sont donc hautement pertinentes, puisqu’elles proviennent de ses propres succès. Conférencier, coach, blogueur et investisseur immobilier, c’est un passionné du milieu de l’immobilier. Son livre est une mine d’or pour ceux et celles qui souhaitent faire de l’argent rapidement et atteindre l’indépendance financière.

La retraite à 40 ans, est-ce bien possible ou est-ce un rêve improbable? L’ouvrage La retraite à 40 ans : comment déjouer le système pour atteindre la liberté financière démystifie cette idée alléchante. Si ce projet vous intéresse, cette lecture est à faire! L’auteur, ayant lui-même pris sa retraite à 39 ans, explique comment il y est parvenu. Ce qui est intéressant de ce parcours, c’est que l’auteur n’était ni riche, ni un gagnant de loterie avant de prendre sa retraite. Il démontre qu’il est bien possible d’y parvenir sans fortune. La stratégie FIRE y est expliquée, cette fameuse technique qui permet d’atteindre la liberté financière plus rapidement. Déjouer le système et découvrir ses failles, c’est ce que fait Jean-Sébastien Pilotte. La réflexion sur la surconsommation et le mode de vie contraignant du milieu du travail est inspirante et donne envie de changer son quotidien.

Teinté d’humour et léger, le ton de Jean-Sébastien Pilotte ajoute un plaisir à la lecture. Celui que beaucoup ont connu en lisant son blogue Jeune Retraité conserve le même ton blagueur. L’avantage de cet ouvrage? Tout est dans cette source, il suffit de suivre les étapes de ce guide clés en main!

16. Le courtage en ligne : petit guide pour l’investisseur autonome, Stéphane Desjardins

Que faire avec l’argent mis de côté et comment le faire fructifier? Si c’est la question que vous vous posez, le guide Le courtage en ligne : petit guide pour l’investisseur autonome est l’outil à consulter. Autonomie et indépendance financière y sont les mots d’ordre et l’auteur et journaliste économique Stéphane Desjardins explique comment y parvenir. L’ouvrage contient des conseils sur les placements à la Bourse, donne des trucs pour choisir la meilleure plateforme de courtage en ligne et présente les pièges à éviter. La Bourse peut être effrayante, surtout lorsqu’on ne s’y connaît pas. Cette lecture donne les stratégies à adopter et explique bien comment s’adapter aux changements de la Bourse sans perdre son argent : comment se constituer une somme de base, comment réagir aux en cas de baisse de la valeur de vos actions, comment emprunter (ou non) pour mieux investir, quoi surveiller en priorité, quand vendre et et quand acheter. L’autonomie est accessible, mais il faut bien s’éduquer avant de commencer à investir en Bourse. Super guide pour les curieux!

17. Faites les bons choix : 10 courtes leçons d’économie appliquée, Pierre Emmanuel Paradis

Qu’est-ce que l’économie et comment fonctionne-t-elle réellement? Notion obscure et méconnue, l’économie est pourtant omniprésente dans nos quotidiens. Dans l’ouvrage Faites les bons choix : 10 courtes leçons d’économie appliquée, l’auteur Pierre Emmanuel Paradis en présente les fondements à l’aide d’exemples concrets. Le but ici est d’outiller les particuliers et les entrepreneurs à faire des choix financiers éclairés et intelligents. Il s’adresse donc à un large public. C’est la notion de choix réalistes et de contraintes qui est expliquée, permettant au lecteur de bien saisir les enjeux de l’argent sur son mode de vie. Une réflexion sur les changements climatiques est aussi omniprésente, et avec raison. L’auteur explique clairement le lien entre l’économie et la réalité écologique actuelle, les ressources devenant plus limitées et précieuses. Intéressant regard sur le monde des chiffres. Parmi les 10 leçons, qu’est-ce que la richesse, comment la créer et l’avantage comparatif sont expliqués. Le livre est agréable à lire, avec un langage soutenu.

Pierre Emmanuel Paradis est économiste et président d’entreprise. C’est avec un regard d’analyste qu’il propose un ensemble de notions approfondies sur l’économie. Je conseille ce livre aux plus aguerris, car l’ouvrage nécessite des connaissances de base du milieu financier.

Vous voulez reprendre le contrôle de vos finances ou vous assurer de ne pas commettre de faux pas? Histoires de fric : comment éviter les pires erreurs grâce à celles des autres est le livre idéal. À l’aide d’exemples concrets, Isabelle Ducas explique comment bien gérer son portefeuille. En vulgarisant les enjeux économiques de la vie quotidienne, ce livre est un outil de référence pour s’assurer de bien avoir le contrôle. Les sujets sont variés et pertinents : les conjoints de fait, les familles recomposées, les travailleurs autonomes, etc. Ce qui en fait une lecture intéressante, ce sont les témoignages de faits vécus et les avis d’experts sur ces cas. Non seulement les experts expliquent les erreurs commises, mais ils proposent aussi des prédictions de désastre et des solutions efficaces pour éviter les faillites. Excellent guide qui se lit facilement pour ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre comment rediriger leurs décisions monétaires et les possibilités de celles-ci.

Isabelle Ducas est journaliste au journal La Presse. Elle se concentre sur les sujets financiers et sociaux. Les cas analysés dans son livre sont d’ailleurs inspirés de la rubrique Train de vie publiée dans ledit journal. Une référence pour les gens qui souhaitent comprendre la complexité des enjeux sociaux et économiques, et leur lien intrinsèque.

19. Pile et face : combiner raison et émotion pour réussir à la Bourse, Michel Villa

Envie d’acquérir encore plus de connaissances sur le marché boursier? Le livre Pile et face : combiner raison et émotion pour réussir à la Bourse est l’outil à consulter pour ceux qui ont déjà expérimenté la Bourse et qui souhaitent mieux en comprendre ses engrenages. Avec humilité, Michel Villa propose des trucs et conseils non pas pour devenir riche, mais simplement plus habile avec les actions grâce à un meilleur contrôle de son comportement et de ses prises de décisions.

Divisé en trois parties, le livre explique d’abord les bases des marchés boursiers. C’est la deuxième partie qui vaut surtout le coup de lecture : Michel Villa y explique le savoir-être en Bourse. Comment gérer ses émotions afin de prendre des décisions les plus rationnelles et objectives possible. La troisième partie est un ensemble de conseils de la part de l’auteur, ses règles d’or à suivre pour bien vivre la Bourse. Le tout est accompagné d’exemples concrets. Si ce livre concerne surtout la Bourse, il est tout de même édifiant de le consulter peu importe notre profil, ne serait-ce que pour la réflexion sur le lien entre nos émotions et notre argent. Michel Villa est un chroniqueur, conférencier et formateur boursier. Il concentre son travail et ses réflexions sur l’explication des théories, soulignant l’importance du savoir avant d’agir.

20. As-tu réglé ça? S’occuper de ses affaires avant que le trouble commence, Dany Provost

Humour absurde, franc-parler et trucs simples pour bien gérer ses dossiers financiers, c’est ce que propose le livre As-tu réglé ça? S’occuper de ses affaires avant que le trouble commence. Dany Provost explique comment devenir maître de la planification financière et ce, sans complexité. Populaire avec raison, le langage coloré de l’auteur décomplexe le rapport aux chiffres et aborde avec clarté des sujets qui peuvent sembler compliqués pour certains. Testament, budget de couple, salaire et enfants sont entre autres abordés. Le mot d’ordre ici: planifier. L’idée la plus exploitée dans ce guide est celle de ne pas attendre qu’il ne soit trop tard. Lecture intéressante et assurément différente. Dany Provost est un expert de la planification personnelle et chroniqueur. Il se spécialise en avantages sociaux et il est une figure respectée du milieu financier québécois.

21. Le guide du travailleur autonome 3.1 : tout pour devenir son propre patron, Jean-Benoît Nadeau

Voici Le Guide du travailleur autonome 3.1 : le livre le plus complet concernant les travailleurs autonomes et ceux qui veulent le devenir. Il vaut tout de même le détour pour tous et toutes. Étoffé et écrit avec une touche d’humour bien pesée, il offre une panoplie de ressources, dont des réponses aux questions les plus courantes et des documents téléchargeables. L’auteur partage non seulement son expérience de travailleur autonome, mais explique toutes les facettes nécessaires à la réussite en affaires. Si cela peut sembler vertigineux à accomplir, ce guide est l’outil à consulter. Vous trouverez réponse à vos questions, que ce soit concernant l’incorporation (pourquoi et comment bien le faire), comment entretenir de bonnes relations avec les clients, l’usage des réseaux sociaux pour se publiciser soi-même, etc.

Les réponses sont concises et complètes. Il y a aussi un volet concernant les 13 péchés capitaux du travailleur autonome, et comment les éviter. Devenir travailleur autonome devient accessible, moins terrifiant et surtout, inspirant. Jean-Benoît Nadeau est chroniqueur dans le journal Le Devoir, chroniqueur pour L’actualité et éditorialiste d’Avenues.ca. Polyvalent, il donne des conférences et il a écrit plusieurs livres.

22. 99 trucs pour s’enrichir, collectif

Comment s’enrichir intelligemment, telle est la question à laquelle répondent les chroniqueurs du Journal de Montréal dans l’ouvrage collectif 99 trucs pour s’enrichir. L’ouvrage permet de réaliser que des sommes importantes peuvent être économisées si l’on gère bien ses finances et ses envies. Encore ici, inévitablement, une réflexion sur notre société de consommation, mais qui vaut la lecture pour ses astuces efficaces et réalistes. Parmi les stratégies conseillées, le magasinage réfléchi, la règle d’un an, les économies possibles, l’art de comparer les forfaits bancaires et de les négocier. Des trucs qui fonctionnent pour tous les modes de vie. À lire!