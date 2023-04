 «Bonsoir Bonsoir» repart pour une sixième saison 

Le talk-show estival de Radio-Canada, animé par Jean-Philippe Wauthier, revient dès ce soir pour une sixième saison.

L’émission quotidienne décontractée d’une heure, qui accueille ses invité.e.s dans un décor coloré et convivial, n’a de toute évidence pas fait le tour des discussions et du bottin de l’UDA.

Pour lancer la saison en grand, on retrouvera autour de la table de discussions le chanteur Garou, l’actrice Karine Vanasse ainsi que l’autrice et humoriste Kim Lizotte, qui agira comme nouvelle collaboratrice cette saison. Et en musique, on aura droit à une performance de Kim Richardson, Garou et Gab Bouchard.

L’émission radio-canadienne emmène cette année un lot de nouvelles collaboratrices et un nouveau collaborateur sur son plateau.

Parmi celles-ci, on retrouve les comédiennes Anne-Élisabeth Bossé, Léane Labrèche-Dor, Marie-Chantal Perron, Marilou Morin, Jessica Barker, France d’Amour, Maude Landry, Suzie Bouchard et Kim Lizotte. L’horticultrice Marthe Laverdière fera également des apparitions, tout comme l’enseignant et créateur de contenu Xavier Watso.

Bonsoir Bonsoir est diffusé du lundi au jeudi dès 21 h sur ICI-Télé.