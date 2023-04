Pierre-Yves Lord animera une nouvelle émission musicale

Après avoir mis sa passion de l’espace au profit de la série documentaire nouveau genre Bulletin spatial, diffusée dès le 17 avril sur ICI Explora, l’animateur Pierre-Yves Lord met une autre de ses passions, la musique, au service d’une nouvelle émission de variétés : Plaza plaisir, diffusée l’automne prochain à Télé-Québec.

En plus d’animer cette émission entièrement consacrée à la musique, Pierre-Yves Lord y greffera ses talents de DJ.

Enregistrée devant public, Plaza plaisir offrira chaque semaine des prestations d’artistes, en solo ou en collaboration, qui présenteront leur musique ainsi que de leurs influences.

Le quintette Valaire, dont fait partie Luis Clavis, sera le groupe maison de l’émission. Les musiciens accompagneront l’animateur dans l’exploration des époques et des styles, apprend-on.

« La musique m’habite, et j’ai besoin de la vivre et de la partager pour me sentir vivant. Je souhaite qu’on puisse la célébrer comme s’il n’y avait pas de lendemain », a écrit Pierre-Yves Lord dans un communiqué. Nul doute que Plaza Plaisir nous donnera envie de fêter, sur place ou de chez soi.

Ultime coanimation à Deux hommes en or et Rosalie

C’est vendredi soir dernier lors de la dernière émission de la saison de Deux hommes en or et Rosalie que Pierre-Yves Lord a dévoilé son nouveau projet télé. Il coanimait le magazine d’affaires publiques de Télé-Québec aux côtés de Patrick Lagacé depuis 2017. Rosalie Bonenfant s’était jointe à eux en 2021.

Il s’agissait par le fait même de l’ultime épisode à titre de coanimateur de Pierre-Yves Lord, lui qui avait annoncé début mars qu’il quittait l’émission à la fin de la saison — l’équipe de Deux hommes en or et Rosalie lui a d’ailleurs réservé un hommage.

Mi-mars, on apprenait que Jean-Philippe Wauthier redeviendrait le deuxième homme en or, celui-là même qui avait coanimé les quatre premières saisons de l’émission… avant que Pierre-Yves Lord le remplace. Le remplacé se fait donc remplaçant!