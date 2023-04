Netflix Canada: une salle de conférence «Jusqu’au déclin»

Premier film québécois ayant été produit par Netflix, Jusqu’au déclin de Patrice Laliberté a maintenant une salle de conférence à son nom dans les nouveaux bureaux à Toronto de la populaire plateforme de visionnement en ligne.

L’équipe de Couronne Nord, la compagnie de production à l’origine du long métrage, a assisté à l’ouverture des bureaux de Netflix à Toronto le 5 avril. Dans une publication sur la page Facebook de la compagnie, on peut voir que la salle 32.A.04 porte le nom Jusqu’au déclin.

«Notre projet Jusqu’au Déclin est à l’honneur avec une salle de réunion à son nom», peut-on lire au-dessus de la publication.

Sur les photos, on peut voir notamment le réalisateur Patrice Laliberté, la productrice Julie Groleau, le comédien Guillaume Laurin (tous trois fondateurs de Couronne Nord), ainsi que la comédienne Marie-Évelyne Lessard qui partageait la vedette avec ce dernier et Réal Bossé dans ce long métrage portant sur une formation de survivalistes qui tourne mal.

L’humoriste Mathieu Dufour, dont le spectacle avait été capté spécialement pour Netflix l’an dernier, était également présent lors de l’inauguration, si l’on se fie à des photos publiées sur son compte Instagram.

Une expérience apparemment concluante pour la plateforme, puisqu’on apprenait cette semaine que le Groupe Juste pour rire s’est entendu avec Netflix pour la diffusion de trois spectacles d’humour francophones en trois ans.

Au moment où Netflix annonçait son intention d’ouvrir un bureau au pays pour se rapprocher des créatrices et créateurs canadiens, la plateforme hésitait entre Toronto et Vancouver. Son choix a finalement été dévoilé deux mois plus tard.