Jean-Philippe Wauthier revient à «Deux hommes en or»

Jean-Philippe Wauthier et Patrick Lagacé sur la photo officielle de la quatrième saison de «Deux hommes en or», en 2016.

Deux semaines après avoir annoncé le départ de Pierre-Yves Lord de Deux hommes en or, Télé-Québec dévoile aujourd’hui son remplaçant. Il s’agit de nul autre que de Jean-Philippe Wauthier, celui-là même qui coanimait l’émission aux côtés de Patrick Lagacé durant les quatre premières saisons.

Appelée Deux hommes en or et Rosalie depuis 2021, quand Rosalie Bonenfant s’est jointe à l’équipe, l’émission était animée par Patrick Lagacé et Pierre-Yves Lord depuis 2017. Aussi bien dire, donc, que Jean-Philippe remplace son remplaçant!

L’équipe de l’émission a partagé la nouvelle dans une amusante capsule vidéo diffusée sur la page Facebook de l’émission.

«Je suis très emballée par l’arrivée de Jean-Philippe, s’exclame Rosalie Bonenfant. Clairement, s’il a déserté l’émission par le passé et qu’il choisit de revenir maintenant qu’on a bonifié la formule en y ajoutant une animatrice, c’est qu’il a du flair et qu’il fait preuve de beaucoup de discernement!»

«C’est le plus grand retour depuis le comeback d’Elvis et le retour au jeu de Guy Lafleur avec les Rangers de New York!», lance quant à lui Pierre-Yves Lord.

Jean-Philippe Wauthier y va dans la même veine: : «Ce qui est fantastique avec cette relation-là, c’est que j’ai mis un enfant au monde, j’ai laissé le soin à PY de l’élever et je le ramasse quand on reçoit les lauriers.»

Il reste trois épisodes à la présente saison de Deux hommes en or, qui se poursuit avec Pierre-Yves Lord. Jean-Philippe Wauthier sera quant à lui de retour à l’animation avec Rosalie Bonenfant et Patrick Lagacé dès l’automne.