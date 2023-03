Patrick Lagacé remplacera Paul Arcand au 98,5

Le chroniqueur et journaliste Patrick Lagacé remplacera Paul Arcand à l’animation de l’émission matinale Puisqu’il faut se lever de la station de radio montréalaise 98,5 FM à la fin de son contrat, en juin 2024. M. Lagacé prendra le micro lors de la rentrée automnale.

Surnommé le «roi des ondes», Paul Arcand, 62 ans, avait déjà annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat après son échéance. Il est au 98,5 FM depuis 2004. En lui succédant, Patrick Lagacé dirigera l’émission radiophonique la plus écoutée à Montréal. Celui-ci reconnaît d’ailleurs l’ampleur de ce mandat.

Patrick Lagacé s’est joint en 2019 à la station de radio, où il anime Le Québec maintenant. Il coanime également l’émission Deux hommes en or et Rosalie, en compagnie de Pierre-Yves Lord et de Rosalie Bonenfant, à Télé-Québec. Patrick Lagacé précise toutefois que l’avenir est incertain quant à sa présence sur ce plateau.

Pour ce qui est de son poste à La Presse, il indique qu’il va continuer à écrire des chroniques quoiqu’en moins grand nombre. Il affirme aussi qu’il prendra un congé d’écriture jusqu’en janvier 2025 après son entrée en poste.