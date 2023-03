Pierre-Yves Lord débarque de «Deux hommes en or»

L’animateur Pierre-Yves Lord quittera l’émission de Télé-Québec «Deux hommes en or et Rosalie», qu’il coanime avec Patrick Lagacé depuis 2017, à la fin de l’actuelle saison.

L’animateur Pierre-Yves Lord annonce ce matin qu’il quittera le trio de Deux hommes en or et Rosalie à la fin de l’actuelle saison. Il coanime depuis cinq saisons l’émission d’affaires publiques diffusée le vendredi soir à Télé-Québec aux côtés du journaliste Patrick Lagacé.

L’animateur de 100 génies à Radio-Canada, qui fait des sets de DJ à ses heures, explique sur son compte Instagram les raisons derrière son départ. «Je suis extrêmement reconnaissant pour ce beau voyage à Deux hommes en or. Mais comme dirait Martin St-Louis, je sens que le moment est venu pour moi de débarquer du train. Je sens que je suis arrivé à la fin d’un cycle et qu’il y aura d’autres aventures folles qui me permettront d’explorer et de vibrer différemment.»

Deux hommes en or est entrée en ondes en 2013 avec à la barre de l’animation Patrick Lagacé et Jean-Philippe Wauthier, auquel Pierre-Yves Lord avait succédé en 2017. Rosalie Bonenfant s’est par la suite greffée au tandem à l’hiver 2021.

En ce qui concerne l’avenir de Deux hommes en or et Rosalie, qui amorcera l’automne prochain sa 11e saison, Télé-Québec n’a pour l’instant rien annoncé sur ses propres plateformes. Métro a questionné la chaîne à ce sujet: «[…] il est encore tôt pour se prononcer sur le retour ou non de l’émission», nous a-t-on répondu.

Dans un article publié ce matin, le chroniqueur télé de La Presse Hugo Dumas a indiqué avoir interrogé son collègue Patrick Lagacé à ce sujet; ce dernier aurait manifesté son intérêt à Télé-Québec de revenir en ondes avec sa coanimatrice et de recruter une troisième personne.