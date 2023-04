Marc Labrèche vous tend les bras

L’incomparable Marc Labrèche est de retour à la barre d’un tout nouveau talk-show, Je viens vers toi, qui s’annonce hors norme, fougueux et audacieux. Comment pourrait-il en être autrement avec le fantasque animateur du Grand blond avec un show sournois, qui a pris fin il y a 20 ans?

« Je suis tout fébrile : j’ai le trac, mais un beau trac, pas un trac d’enterrement, un trac qui élève », a dit avec jovialité l’hôte aux médias conviés sur le chaleureux plateau flambant neuf du talk-show, qui s’amorce le 11 avril sur Noovo.

Le décor douillet de « Je viens vers toi ». Photo : Bertrand Exertier

La pièce feutrée aux airs de boudoir de « Je viens vers toi ». Photo : Caroline Bertrand

C’est dans un décor décoincé et douillet, habillé de moquettes de poils et d’une ribambelle de coussins, que Marc pilotera l’émission « traversée par la couleur éclatée » de ses collaborateur.trice.s aux expertises variées, dit-on.

Ce décor feutré fait écho au petit côté kitsch « entièrement assumé » du titre Je viens vers toi, explique Marc Labrèche à Métro.

« Il faut le prendre un peu au deuxième degré, genre “Un phare dans la nuit”, mais il résonne pour vrai. Il y a une vraie intention derrière ça, un vrai désir d’aller à la rencontre de gens, certains que je ne connais pas, d’autres que je connais, mais que je veux connaître différemment. »

Marc Labrèche et la productrice de Je viens vers toi, France Beaudoin. Photo : Bertrand Exertier

Divertissement intelligent

Je viens vers toi est pour l’éternel facétieux « une façon de parler de l’air du temps, de ce qui nous préoccupe, en essayant de ne pas être trop débiles ».

La productrice, France Beaudoin, souligne à Métro l’immense liberté dont jouit le show. « Le divertissement, ce n’est pas dépourvu d’intelligence. Ça pourra accrocher un sourire dans un moment où je pense qu’on en a besoin, tout en ayant du contenu, une réflexion — ça va aller dans toutes sortes de zones. »

« Et c’est surtout calqué sur lui », ajoute-t-elle en référence à l’animateur. « C’est lui qui va nous driver ça. C’est un capitaine extraordinaire dans tout ce qu’il génère, surtout la liberté. »

Aux conversations portant sur une pléthore de sujets « et de sensibilités », indique Marc Labrèche, se mêleront sketches, parodies et autres surprises (loufoques, peut-on supposer).

« Dans le pilote, il s’est passé plein d’affaires qu’on n’avait pas prévues pantoute, confie France Beaudoin. On s’est dit qu’il fallait réussir à garder cette liberté, même si c’est un peu risqué, et essayer de ne pas tout lisser, de ne pas tout calculer, de prendre ce qui se passe. »

Le guitariste Claude Cobra, de la formation Bleu Jeans Bleu, fait partie du groupe qui agrémentera de sa musique le plateau de Je viens vers toi. Photo : Bertrand Exertier

Band et convives

Ce sont les humoristes Katherine Levac et Christine Morency qui ouvriront le bal des convives, le 11 et le 12 avril respectivement. Des invité.e.s surprises se joindront aussi à chaque épisode à la joyeuse bande.

Marc Labrèche laisse entendre que participeront dès la première semaine « des gens proches de lui qui vont contribuer à l’explosion de fantaisie ». (Peut-on espérer un trio père-fille-gendre avec Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin…? À suivre!)

Un quatuor qui n’aura rien d’effacé agrémentera le plateau de sa musique. « On l’a installé comme un feel good house band un peu lousse. On y a un peu au feeling », décrit l’un des membres, le guitariste Claude Cobra (que l’on connaît de l’excentrique formation Bleu Jeans Bleu).

« C’est drôle, mais dans “démarquer”, il y a “marc” », relève Mathieu Lafontaine de son vrai nom, qui conciliera la tournée de son groupe et les enregistrements. « Tu sens que s’il vire à gauche et que tout le monde est prêt à suivre, il va se passer de la magie. Et ça, c’est le métier qu’il a dans le corps en plus de la personne qu’il est. Il y a quand même de la place pour l’imprévu. »

Finalement, avoir le privilège de poursuivre son « dialogue avec le public », « c’est un vrai bonheur », affirme Marc Labrèche, ému, qui souhaite « établir une connivence » avec les futur.e.s fidèles de Je viens vers toi.

Les mardis et mercredis soirs dès le 11 avril à 20 h sur les ondes de Noovo