Un nom, un «teaser» et des complices pour le talk-show de Marc Labrèche

Noovo en dévoile un peu plus sur le nouveau talk-show de Marc Labrèche qui sera diffusé ce printemps sur ses ondes. Intitulée Je viens vers toi, l’émission pourra compter sur la présence de plusieurs collaborateur.trice.s de renom.

Fabiola Nyrva Aladin, Fabien Cloutier, Jo Cormier, Ève Côté, Elise Guilbault, Régis Labeaume, Ricardo, Matthieu Pepper, Guylaine Tremblay, Erich Preach, Pascale Renaud-Hébert et Sonia Vachon accompagneront le célèbre animateur tout au long de la saison sur un «plateau convivial et décomplexé».

«Dans un monde où nous n’avons plus de repères, mes complices seront mon ancre, mon groupe de soutien et mes sauveurs, souligne Marc Labrèche par voie de communiqué. Pour ton bénéfice et le mien, nous traverserons ensemble le néant pour devenir distributeurs de plaisirs multiples et d’infatigables titilleurs de conscience».

Les collaborateur.trice.s de l’émission. Photo: Courtoisie Noovo

L’équipe pourra aussi compter sur la l’apport musical d’un groupe maison formé de Claude Cobra, Jonathan Drouin, Antoine Gratton et Domino Santantonio.

Je viens vers toi mêlera sketchs, parodies, entrevues et numéros musicaux.

L’émission, produite par Pamplemousse Média (boîte dirigée par France Beaudoin) en collaboration avec Bell Média, comptera 20 émissions de 60 minutes diffusées les mardis et mercredis à 20h dès le 11 avril prochain.