Nouveau talk-show pour Marc Labrèche

Marc Labrèche atterrit chez Noovo avec un nouveau talk-show diffusé ce printemps. Mêlant sketchs, parodies, entrevues et numéros musicaux, l’émission de variétés sera à l’antenne deux fois par semaine.

Produite par Pamplemousse Média (boîte dirigée par France Beaudoin) en collaboration avec Bell Média, la nouveauté mise sur une douzaine d’«ami.e.s» de l’animateur qui l’accompagneront alors qu’il recevra ses invité.e.s dans «une formule décomplexée à l’image de son humour et de son style désinvolte», annonce un communiqué de la chaîne.

«Je suis sincèrement excité d’entreprendre l’aventure chez Noovo et très heureux de collaborer enfin avec France Beaudoin, qui est une amie avec qui j’avais envie de travailler depuis longtemps», s’est enthousiasmé par voie de communiqué Marc Labrèche, qui agit également à titre de producteur associé de la nouvelle émission, qui n’a pas encore de nom.

J’espère que le public sera curieux de venir faire connaissance avec nous et de nous suivre dans le délire, qu’il rira et/ou sera happé, intrigué, intéressé et diverti, qu’il versera chaque fois des larmes reconnaissantes pendant tout le générique de fin, puis après quoi, peut-être, qu’il s’empressera de faire passionnément l’amour jusqu’au lendemain. Marc Labrèche, par voie de communiqué

«Reconnu pour ses talents de comédien, d’intervieweur et d’imitateur, Marc Labrèche déploie son audace et son humour dans le milieu culturel québécois depuis des décennies, souligne quant à elle Suzane Landry, vice-présidente au développement de contenu, programmation et information chez Bell Média. Son style unique s’harmonise parfaitement avec la personnalité de Noovo. Nous avons très hâte que les téléspectateurs puissent voir ce qu’on leur réserve ce printemps.»

Marc Labrèche a animé plusieurs talk-shows à succès au fil des ans, dont La fin du monde est à sept heures, Le grand blond avec un show sournois, 3600 secondes d’extase et Info, sexe et mensonges.

Deux épisodes de 60 minutes sont prévus chaque semaine durant 10 semaines. D’ici là, on peut continuer de suivre Marc Labrèche à Cette année-là, dont la cinquième saison est présentée sur les ondes de Télé-Québec.