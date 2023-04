La Maria Lopez de «Radio enfer» reprend son rôle et dévoile son diagnostic d’autisme

Si la réalité des jeunes garçons autistes et de leurs parents est de plus en plus abordée dans les médias et comprise par le grand public, celle des femmes adultes ayant reçu un diagnostic du syndrome d’Asperger reste largement méconnue.

C’est dans cette perspective que la comédienne Rachel Fontaine, qu’on a bien connue pour son rôle de Maria Lopez dans la série culte Radio Enfer (1995-2001), dévoile aujourd’hui son diagnostic d’autiste de haut niveau de type invisible (anciennement appelé syndrome d’Asperger). Un diagnostic qu’elle a obtenu de peine et de misère à 40 ans après avoir entendu Louis T. raconter sa propre expérience sur le plateau de Tout le monde en parle, en 2016, apprend-on par voie de communiqué.

Avril étant le mois de l’autisme au Québec, les initiatives de sensibilisation se multiplient. Du lot, on compte désormais la série de sept capsules d’une minute chacune de Rachel Fontaine, diffusée quotidiennement sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok à partir d’aujourd’hui.

Dans ces vidéos, Rachel Fontaine est accompagnée de sa «kick ass coach de vie», qui est nulle autre que Maria Lopez l’encourageant à aborder publiquement son expérience de femme autiste. La première capsule porte sur «l’invisibilité» de ses symptômes, un terme qui a donné son nom au projet: autisme invisible.

Ces capsules sont un préambule à un documentaire intitulé Les invisibles que Rachel Fontaine prépare avec le réalisateur Daniel Roby, son conjoint dans la vie. Leur objectif est de s’entourer de spécialistes de l’autisme pour tenter de mieux comprendre pourquoi le diagnostic peut être aussi tardif et complexe chez les femmes, dont les symptômes se présentent différemment, et de trouver des pistes de solution afin de faciliter le processus et d’aider ces personnes à mieux se connaître plus tôt.