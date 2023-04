Moment Factory invite à explorer votre imaginaire avec «Miroir miroir»

Moment Factory met la technologie au service de l’imaginaire dans sa nouvelle expérience artistique et immersive Miroir miroir, qui se déploie dans la vaste Place Bonaventure.

Le fleuron québécois du spectacle convie dès ce vendredi enfants comme adultes à s’évader du quotidien et à s’émerveiller devant des installations lumineuses aux couleurs vitaminées — particulièrement vivifiantes en ce printemps tardif.

Métro s’est prêté au jeu de ces installations technologiques enchanteresses. « Jeu » est le mot juste, l’expérience revêtant un caractère résolument ludique… et contemplatif.

Ambiance céleste à « Miroir miroir », de Moment Factory. Photo : Caroline Bertrand

Un rivière appelant à suivre le flot du présent à « Miroir miroir », de Moment Factory. Photo : Caroline Bertrand

Ambiance céleste à « Miroir miroir », de Moment Factory. Photo : Caroline Bertrand

Installation industrielle à « Miroir miroir », de Moment Factory. Photo : Caroline Bertrand

Ambiance céleste à « Miroir miroir », de Moment Factory. Photo : Caroline Bertrand

Installations poétiques et technos

Pour créer Miroir miroir, Moment Factory s’est inspirée des thématiques de l’esprit humain, comme la mémoire, le rêve et l’ego, indique en entrevue avec Métro la réalisatrice multimédia et directrice de création chez Moment Factory Marie Belzil.



Derrière les portes en tissu flottant se cachent des installations aux noms poétiques et oniriques : La forêt des échos, La rivière du temps, Les miroirs de demain, L’entrepôt des mémoires… L’on déambule parmi elles en suivant son instinct, le parcours n’ayant ni début, ni milieu, ni fin. « Ça active le sens de l’aventure », souligne la créatrice.



Le sous-titre de l’une des installations, Se perdre pour mieux se retrouver, décrit fort bien l’expérience sensorielle qu’est Miroir miroir, le parcours déambulatoire revêtant un caractère méditatif. L’on peut réellement se perdre dans son imaginaire le temps d’une errance contemplative.

Par quelle porte explorerez-vous les installations sensorielles et immersives de « Miroir miroir », signées Moment Factory? Photo : Moment Factory

Passé, présent, avenir

Les installations fantaisistes en appellent au passé, au présent et à l’avenir des visiteur.euse.s qui s’y aventurent — « un fil directeur de la création », dit Marie Belzil.



L’une d’elles sollicite nos souvenirs : on scanne un code QR qui nous amène à des questions en ligne liées à notre histoire. Quel instrument a-t-on toujours voulu jouer? Quelle est notre destination de road trip favorite? Quelle matière préférait-on à l’école? L’on a ensuite la joie de voir ces mots significatifs pour nous apparaître sur les néons lumineux de l’installation.



« Il y a quelque chose d’une œuvre vivante là-dedans, expose Marie Belzil. Les mots changent éternellement en fonction de qui est passé là. Ça me touche beaucoup de voir la trace que les gens ont laissée. »



La projection d’une rivière au sol nous invite, quant à elle, à paisiblement suivre le flot de notre présent, comme le veut l’adage, tandis qu’un jeu de tarot numérique géant nous projette avec fantaisie dans l’avenir.



Chaque installation jouit d’une ambiance sonore qui lui est propre : tantôt plus rythmée dans un décor industriel lumineux, tantôt plus astrale dans une forêt de miroirs réfléchissant une constellation de lumières, telles des étoiles.



« Voir l’émerveillement des enfants, ça nous a ramenés à l’essence de ce qu’on voulait faire : permettre de s’aventurer dans un monde imaginaire qui apporte beaucoup de sourires », affirme Marie Belzil.



« Une expérience d’émerveillement comme celle-là, c’est important pour l’humanité dans cette vague d’isolement et de virtualisation », a relevé devant les médias le cofondateur et directeur de création de Moment Factory, Sakchin Bessette.

Un jeu de tarot hors norme à « Miroir miroir », de Moment Factory. Photo : Moment Factory

Ramener le plaisir au centre-ville

Outre permettre au public de s’émerveiller et de rêvasser en déambulant, Miroir miroir vise également à revitaliser le centre-ville.



La création s’inscrit en effet dans l’initiative « J’aime travailler au centre-ville » de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui désire par ce programme attirer les gens au centre-ville, déserté par les travailleur.euse.s depuis la pandémie.



Face au taux d’inoccupation élevé des bureaux, le président de la CCMM, Michel Leblanc, souhaite, grâce à un projet créatif et interactif comme Miroir miroir, « intriguer les travailleurs, ramener le plaisir au centre-ville et créer un lieu de rencontre hors du bureau ».



« Montréal est une plaque tournante de créativité », ajoute Sakchin Bessette, de Moment Factory. « Et Miroir miroir est imprégnée de cet ADN ».



Cette nouvelle création de l’entreprise montréalaise, qui a contribué à la tournée mondiale de Billie Eilish entre autres projets d’envergure, voyagera par ailleurs en Australie à l’été. Moment Factory aspire à s’étendre encore davantage à l’international sans cesser d’expérimenter dans la ville qui l’a vu naître.



Maintenant, à vous de découvrir où Miroir miroir entraînera votre imaginaire.