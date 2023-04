Duceppe remporte les honneurs du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

Le théâtre Duceppe, qui soufflait l’an dernier ses 50 bougies avec une programmation constituée entièrement de créations québécoises, vient de remporter aujourd’hui le 37e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal (CAM), un prix accompagné d’une bourse de 30 000$.

Le CAM a tenu à souligner la programmation «inclusive et audacieuse» du théâtre ainsi que toutes ses «initiatives écoresponsables et [ses] stratégies pour rejoindre les publics».

«Ce théâtre d’exception fait des avancées sur plusieurs fronts et agit en toute pertinence avec l’époque actuelle. À 50 ans, Duceppe incarne une véritable renaissance et prouve sans équivoque qu’il est toujours possible de se renouveler et de se retrouver», peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant la victoire de l’institution montréalaise.

Plusieurs lauréats

De gauche à droite: Ben Marc Diendéré (CAM), Amélie Duceppe (Duceppe), David Laurin (Duceppe), Jean-Simon Traversy (Duceppe), Nathalie Maillé (CAM). Photo: Courtoisie CAM

Duceppe n’a pas été le seul organisme récompensé par le CAM aujourd’hui. Le Prix du jury, doté d’une bourse de 10 000$, a été attribué au Festival international de street dance (JOAT), un festival «devenu un événement incontournable qui fait briller les danses urbaines et leurs arts connexes auprès de nouveaux publics tout en respectant leurs codes et leur identité».

Le Prix du public Télé-Québec (qui vient également avec une bourse de 10 000$) est quant à lui allé au Cinéma Beaubien, «un acteur essentiel de la diffusion du cinéma à Montréal depuis plus de 20 ans».

Les cinq autres finalistes ont tous reçu une bourse de 5 000$. Il s’agit du Festival de littérature jeunesse de Montréal, du spectacle circassien Les érotisseries: essais érotiques consensuels, la compagnie Onishka, la Salle Bourgie et le festival Sight+Sound 2022.

Le jury était présidé par Ben Marc Diendéré et réunissait Claudia Chan Tak (artiste pluridisciplinaire), Lolitta Dandoy (journaliste et chroniqueuse de mode), Anne-Marie Hubert (associée directrice pour l’Est du Canada à EY) et Victor Pilon (codirecteur artistique de 4D ART et lauréat du 36e Grand Prix).

Les prix ont été remis lors d’un dîner au Palais des congrès de Montréal. L’événement réunissait 800 convives de la communauté artistique montréalaise, en plus de représentant.e.s de la classe politique, soit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, et le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Il était animé par la comédienne Édith Cochrane, qui était entourée pour l’occasion de Nathalie Maillé, directrice générale du CAM, et de Ben Marc Diendéré, le président.