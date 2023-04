Voici la programmation complète du Festival de jazz

Christine and the Queens, Samara Joy et Jean-Michel Blais font partie des coups de cœur de l’équipe de la programmation du Festival international de jazz de Montréal.

Le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) a dévoilé la programmation complète de sa 43e édition, qui se déroulera du 29 juin au 8 juillet. Le Jazz, ce sont cette année 350 concerts, offerts dehors en plein cœur de la place des Festivals ou en salle. Et les deux tiers sont gratuits!

Comme à l’accoutumée, des artistes de renommée internationale comme Buddy Guy, Diana Krall, Melody Gardot, Herbie Hancock ou George Benson côtoieront des vedettes montantes du jazz, genre qui s’éclate tout autant que les musicien.ne.s qui l’embrassent!

«Le jazz du 21e siècle se transforme et se diversifie en se nourrissant de l’apport des autres styles musicaux, et notre programmation reflète cette salutaire évolution», affirme le nouveau directeur de la programmation du FIJM, Maurin Auxéméry, dans un communiqué.

Quelques artistes à la volée issu.e.s des suggestions coups de cœur de l’équipe de la programmation? Le duo aux influences rock et country de Robert Plant et Alison Krauss, le pianiste Jean-Michel Blais (en show gratuit!), l’incarnation du néo-jazz Thundercat, les Torontois BADBADNOTGOOD, l’icône queer Christine and the Queens (qui se fait aussi appeler Redcar), la Mexicaine Natalia Lafourcade, l’immense voix Samara Joy, la figure majeure du jazz afro-cubain Chucho Valdés et les guitaristes atmosphériques Hermanos Gutiérrez.

«Je sais que c’est un poncif dans le monde des festivals, mais je dois néanmoins le dire parce que c’est absolument vrai: nous ressentons une immense fierté à l’idée de présenter cette programmation bien équilibrée et remplie de pépites!», poursuit le directeur de la programmation.

Et le festival réserve quelques surprises au public d’ici le début des festivités jazzistiques!

Les billets pour les concerts payants seront mis en vente le 6 avril à 10 h.