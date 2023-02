Les finalistes du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal sont…

Théâtre, musique, cinéma, arts numériques, danse, cirque: le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, qui célèbre la vitalité de la scène culturelle montréalaise et la pluralité des œuvres la faisant vibrer, a dévoilé les finalistes de sa 37ᵉ édition. Il s’agit de huit organisations qui ont enflammé la culture en 2022, une année riche en œuvres marquantes, nonobstant les hauts et les bas du retour à la vie artistique normale post-pandémie.

«Devant la profusion d’expériences artistiques qui ont dynamisé la métropole dans une multitude de quartiers en 2022, les huit finalistes du 37ᵉ Grand Prix illustrent à quel point les arts ont un impact dans notre collectivité», déclare la directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé, dans un communiqué. «Avec acuité et sensibilité, les arts nous élèvent et favorisent un tissu social sain et dynamique, où la rencontre de l’autre est déterminante et enrichissante.»

Les finalistes 2023

Le Cinéma Beaubien



Le théâtre Duceppe



Le Festival de littérature jeunesse de Montréal



Le Festival international de street dance (JOAT)



Le spectacle circassien Les érotisseries : essais érotiques consensuels



La compagnie Onishka



La Salle Bourgie



Le festival Sight+Sound 2022

Le public peut dès maintenant voter pour son organisation favorite parmi les huit finalistes. Le vainqueur se verra décerner le Prix du public Télé-Québec, qui s’accompagne d’une bourse de 10 000$.

En votant, on court la chance de gagner soi-même 500$ à dépenser dans l’offre culturelle de la métropole et ainsi se laisser imprégner du ravissement que procurent les arts.

Animée par Édith Cochrane, la cérémonie de remise de prix aura lieu le 6 avril au Palais des congrès. Elle réunira artistes, travailleur.euse.s culturel.le.s ainsi que communautés municipales et d’affaires.