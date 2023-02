Radiant Baby en version «Deluxe» 

C’est avec une énergie survoltée que l’artiste montréalais Radiant Baby a lancé jeudi une version «deluxe » de son album Pantomime, dont les sonorités évoquent les années 70, le glam rock et le new wave.

En plus des 10 pistes de l’opus, des versions live et des remixes, Radiant Baby propose ici une pièce inédite en français, Inconnue. La chanson s’ajoute aux quatre autres morceaux dans la langue de Molière qui se trouvaient déjà sur l’album original, sorti à l’automne. Ceci inclut certains des meilleurs titres de Pantomime, soit Réputation et Comique.

Lors de sa prestation au Club Social Le Scaphandre (aussi connu en anglais comme The Diving Bell Social Club) sur le boulevard Saint-Laurent, la semaine dernière, l’artiste a également chanté des chansons se trouvant sur son premier EP, It’s My Party (2017), et sur Restless (2019), dont la très entraînante You Can Dance, premier «méfait» de l’artiste.

Bonne nouvelle, Radiant Baby, ou Félix Mongeon de son vrai nom, a également présenté lors de ce spectacle de nouvelles compositions qui devraient se retrouver sur un prochain opus.

L’album original – réalisé par Steeven Chouinard, le batteur du groupe électro-pop Le Couleur – a été nommé au dernier Gala de l’ADISQ dans la catégorie album de l’année – autres langues.