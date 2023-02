Mélissa Lavergne tire sa révérence de «Belle et Bum»

La percussionniste et autrice Mélissa Lavergne quitte l’émission musicale Belle et Bum, qu’elle coanimait aux côtés de Normand Brathwaite depuis 2015 sur les ondes de Télé-Québec, a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux plus tôt aujourd’hui.

Celle qui a publié un premier roman l’an passé, L’iroko, a annoncé sa décision de tirer sa révérence lors de l’émission qu’elle a tournée samedi passé entourée de collaborateur.trice.s des 20 dernières années. Avant de partager les rênes de l’animation, la musicienne, aujourd’hui âgée de 40 ans, s’était d’abord jointe au groupe maison de l’émission alors qu’elle avait 19 ans.

«Après plus de quatre cents émissions tournées à faire briller les projets de centaines d’artistes de partout, comme musicienne d’abord, puis comme coanimatrice, il me tarde maintenant d’investir du temps à faire fleurir la musique que j’ai en moi. Les projets que j’ai en moi…», indique-t-elle.

«Cela dit, je demeurerai à jamais une amie fidèle de l’émission, membre éternelle du Bum Pudding* [* Bum Pudding, c’est le nom qu’avait reçu le house band après un concours lors de la première année de Belle et Bum et que, clairement, tout le monde a oublié sauf moi!] et indéfectible alliée de mon cher Normand», ajoute-t-elle avant de remercier «toutes celles et ceux qui [lui] ont tenu la main de près ou de loin avant, pendant et après les tournages», tout comme sa «famille, [ses] semblables, [son] clan».

L’ultime épisode de Belle et Bum avec Mélissa Lavergne sera diffusé samedi prochain, le 18 février, à 21h, sur les ondes de Télé-Québec.