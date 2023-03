«Manikanetish»: une première pièce autochtone pleine d’humanité pour Duceppe

Il y a quelque chose de significatif et d’émouvant dans le fait de voir sur la grande scène du Théâtre Duceppe un groupe de comédien.ne.s entièrement issu des nations innues et micmaques. C’est la première fois depuis sa fondation, il y a 50 ans, que le théâtre s’ouvre à la réalité autochtone.

C’est le livre acclamé de l’autrice innue Naomi Fontaine, Manikanetish, qui est adapté pour les planches du célèbre théâtre montréalais. Le livre – comme la pièce – raconte l’histoire, en partie autobiographique, de cette enseignante qui retourne dans sa réserve natale de la Côte-Nord, Uashat, s’occuper d’une classe de secondaire et renouer avec ses racines.

Du livre, la pièce conserve toute la simplicité et l’humanité. Dans un simple décor de gymnase scolaire, on fait la rencontre de ces écolier.ère.s, interprété.e.s avec authenticité par une majorité d’acteur.trice.s non-professionnel.le.s. On découvre leur douleur, leur résilience, leur rêve et on est témoin de la belle et rafraichissante solidarité qui les unit.

Des pointes d’humour, de la musique interprétée en direct sur la scène et un segment de danse réussi viennent ajouter des moments heureux à d’autres plus tragiques.

Au final, la pièce est un hommage sensible à ces jeunes et à leur culture. Difficile de ne pas être touché du côté du cœur.

Manikanetish est présenté jusqu’au 8 avril 2023 au théâtre Jean-Duceppe.