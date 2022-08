Talents innus recherchés pour une pièce au Théâtre Duceppe

Le Théâtre Duceppe lance un appel de candidatures aux jeunes comédien.ne.s innu.e.s, afin de compléter la distribution de la pièce Manikanetish, adaptation théâtrale du roman du même titre de Naomi Fontaine.

Les talents recherchés seront appelés à incarner des étudiant.e.s dans l’histoire. Le spectacle sera présenté du 8 mars au 8 avril 2023, chez Duceppe, à la Place des Arts, puis en tournée au Québec d’octobre à décembre 2023. Des répétitions se tiendront en décembre, janvier et février prochains, à Uashat mak Mani-Utenam et Montréal.

Mise en scène par Jean-Simon Traversy, la production mettra en vedette Sharon Fontaine-Ishpatao et Charles Buckell-Robertson, dans l’histoire de Manikanetish, qui est celle de Yammie, qui a quitté sa réserve innue lorsqu’elle était enfant, et qui y retourne plus tard, pour enseigner le français et retrouver ses racines.

Quatre rôles à combler

Les acteurs et actrices souhaitant s’inscrire peuvent avoir de l’expérience professionnelle ou pas, doivent être âgé.e.s de 17 à 25 ans et être issu.e.s de la nation innue.

On cherche notamment des jeunes femmes aptes à interpréter les rôles de Myriam, une élève fougueuse et forte, et adepte de théâtre, ainsi que Mélina, une amoureuse de l’écriture, curieuse, timide et douce. Deux garçons camperont Rodrigue, autre passionné des planches un brin rebelle, et Marc, aspirant comédien drôle, baveux et courageux.

Des auditions auront lieu le lundi 22 août, à Montréal, et le mardi 23 août, à Québec. Les candidat.e.s désireux.euses de tenter leur chance peuvent remplir le formulaire d’inscription ici, d’ici le 15 août, en l’accompagnant d’une vidéo de présentation.