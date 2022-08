«Je vous salue salope»: un percutant documentaire sur la misogynie

Les réalisatrices Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist frappent fort avec le titre de leur nouveau long métrage, Je vous salue salope, qui traitera de la misogynie sur Internet et de la haine des femmes.

On définit le documentaire comme une «histoire chorale aux airs de film d’horreur». On y suivra quatre femmes à travers deux continents : Laura Boldrini, ex-présidente du parlement italien; Kiah Morris, ex-représentante démocrate américaine; Marion Séclin, comédienne et YouTubeuse française, ainsi que Laurence Gratton, une enseignante québécoise harcelée depuis cinq ans par un ancien collègue de classe.

La bande-annonce du documentaire Je vous salue salope – La misogynie au temps du numérique, de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist

Afin de documenter adéquatement le phénomène de la misogynie en ligne et les proportions que sa violence peut prendre, le duo de cinéastes s’est même rendu au cœur de la Silicon Valley pour y rencontrer Donna Zuckerberg, spécialiste des cyberviolences faites aux femmes… et sœur de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook.

Je vous salue salope, indiquent les Productions La Ruelle Films, est un «film de combat», qui posera la question: à la lumière des assauts que subissent les femmes dans l’espace numérique, sommes-nous en train d’assister à un recul des droits des femmes? On espère déjà que l’œuvre jouera un rôle de conscientisation et générera une mobilisation.

D’ailleurs, Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist iront à la rencontre du public dans les salles de cinéma pendant tout le mois de septembre, alors que le Québec se trouvera en pleine campagne électorale.

Je vous salue salope – La misogynie au temps du numérique prendra l’affiche dans certains cinémas du Québec le 9 septembre prochain. On peut suivre les pages Facebook et Instagram du projet pour en apprendre davantage, ou encore son site officiel.