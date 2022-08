Mado Lamotte expose ses toiles «qui font du bien»

La célèbre drag queen Mado Lamotte s’est mise à la peinture durant la pandémie. Du 4 au 6 août, elle exposera ses peintures colorées à l’image de son personnage.

Si c’est Luc Provost qui tient le pinceau, c’est l’univers de Mado qui est présenté dans ses toiles très colorées.

«Je ne me déguise pas quand je peins, mais la mentalité et l’esprit Mado est là, c’est sûr et certain!, explique Luc Provost alias Mado Lamotte, en entrevue avec Métro. C’est comme les peintures d’un enfant de 10 ans qui peint super bien, mais c’est fait par une drag-queen de 40 ans!»

Peintes à l’acrylique sur toile et parfois rehaussées de paillettes et de faux cils, les peintures uniques en leur genre sont un assemblage fantaisiste de sujets qui l’enflamment. On y retrouve des symboles emblématiques de la culture populaire et drag-queen, dont des personnages connus de bande dessinée et ses amies drag-queens.

«J’intègre beaucoup d’éléments de mon enfance et l’univers de Mado d’aujourd’hui, dit-il. […] Tous les âges peuvent triper!»

C’est des œuvres qui font du bien. Quand on voit la vie en rose, on achète un Mado en rose et ça fait du bien au cœur et à l’âme Luc Provost, alias Mado Lamotte

Une nouvelle passion apprise «sur le tas»

L’artiste a commencé la peinture pour la première fois durant la pandémie, mais c’est quelque chose auquel il pense depuis 20 ans.

Luc Provost n’a suivi aucun cours. Il a tout appris «sur le tas», de manière autodidacte, puisqu’il avait le temps durant le temps d’arrêt planétaire qui nous était imposé durant la crise sanitaire. «Je commençais dans un petit cahier et quand c’était à mon goût, je le mettais sur une toile. J’allais voir sur YouTube des trucs, je demandais des conseils à des gens qui peignent et dans les commerces», raconte-t-il.

Avec déjà plus de 70 œuvres à son actif, Luc Provost souhaite continuer de créer et prévoit même une deuxième exposition. «J’ai déjà des idées pour d’autres thèmes», ajoute le propriétaire du cabaret Mado.

Mado Expo est présentée à La P’tite Porte du 4 au 6 août 2022. Plus de détails ici.