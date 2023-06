Comment passer les douanes américaines en voiture sans anicroches à partir du Québec

À l’occasion du congé de Pâques, d’une autre longue fin de semaine ou en prévision des vacances d’été, un séjour aux États-Unis est toujours attrayant. Valises bien remplies, passer les douanes américaines en voiture à partir du Québec est une étape cruciale pour atteindre votre destination. Les douaniers américains ont beaucoup de pouvoir sur vos vacances: ils peuvent déceler un pépin dans vos documents ou vos bagages et vous forcer à rentrer chez vous. C’est sans compter les files d’attente parfois longues qui éprouveront certainement votre patience! Quel poste frontalier choisir? Comment vous assurer que votre passage en sol américain se déroule sans anicroches?

Où passer les douanes américaines en voiture

Les douanes les plus connues sont souvent victimes de leur popularité. Voici les points d’entrée aux États-Unis ainsi que leurs avantages et inconvénients. Suivez le guide!

Aller aux douanes américaines de Saint-Bernard-de-Lacolle

Saint-Bernard-de-Lacolle est situé au bout de l’autoroute 15, ce qui explique que ce poste soit emprunté par un grand nombre d’automobilistes. On peut passer avec la carte NEXUS et faire une pause à la boutique hors taxes. Le temps d’attente peut parfois s’étirer à plus d’une heure. Mais quand on part en escapade, on a hâte d’arriver! Heureusement, il existe plusieurs autres options.

Passer par Hemmingford ou par les routes 221 et 223

La 15 devient l’autoroute 87 aux États-Unis. Si c’est la route que vous devez emprunter pour vous rendre à votre destination, il y a les postes situés au bout des routes 221, 223 ainsi que celui Hemmingford à proximité. Les postes des routes 221 et 223 ont des boutiques hors taxes.

Traverser les douanes américaines en voiture à Noyan et Clarenceville

À l’est de l’autoroute 15, débouchant entre les autoroutes 87 et 89 aux États-Unis, on trouve les postes frontaliers de Noyan et de Clarenceville. Sans boutique hors taxes, ils peuvent constituer une option intéressante si on compte emprunter l’une de ces deux autoroutes ensuite.

Traverser la frontière à St-Armand/Philipsburg

Doté du programme NEXUS et d’une boutique hors taxes, ce poste frontalier est tout indiqué si vous vous dirigez vers l’autoroute 89. Il est situé tout juste à l’est du Lac Champlain. Profitez d’un arrêt dans les alentours avant de traverser la frontière!

Passer les douanes américaines en voiture à Stanstead

Les voyageurs qui prévoient prendre l’autoroute 91 aux États-Unis peuvent se diriger vers le poste de Stanstead au bout de l’autoroute 55. Comme les autres grands postes frontaliers, il offre le programme NEXUS et a une boutique hors taxes. Deux plus petits postes sont également situés à Beebe et au bout de la route 143 à quelques kilomètres de là.

Traverser au poste frontalier Armstrong

Possédant une boutique hors taxes, ce point d’entrée intéressera les voyageurs qui résident dans l’est. Il se situe près de l’Estrie et de la région de Chaudière-Appalaches. Profitez des paysages sur votre chemin!

Passer les douanes américaines en voiture ailleurs au Québec

Si le Maine est votre destination principale, d’autres postes frontaliers peuvent s’avérer intéressants. Vous pourriez traverser la frontière à Morses Line, Frelighsburg, East Pinnacle, Abercorn, Glen Sutton, Hereford, Chartierville, Woburn. Dans la région de Potton, le bureau de Highwater possède une boutique hors taxes, ce qui n’est pas le cas des autres petits postes frontaliers. C’est la même chose avec le poste de Stanhope, plus à l’est.

Près des Grands lacs, on trouve le poste de Dundee et vers Huntingdon, ceux de Trout River et Herdman, puis celui de Covey Hill plus près de Hemmingford. Dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-St-Laurent, on trouve aussi les postes frontaliers de Ste-Aurélie, St-Pamphile et Pohénégamook.

L’inconvénient principal de ces postes frontaliers plus modestes est que vous aurez du mal à être certain qu’ils seront ouverts au moment où vous vous y présenterez. Pour prévoir le coup, le site du gouvernement du Canada dresse une liste des modifications aux jours et heures d’ouverture des points d’entrée terrestres.

Quel est le temps d’attente pour passer les douanes américaines en voiture?

Impossible à prévoir, le temps d’attente aux points d’entrée vers les États-Unis a tendance à augmenter lors des périodes de pointe. Rien de plus normal! La relâche scolaire, les vacances de la construction et les longues fins de semaine sont susceptibles d’allonger les files de voyageurs pressés. Si vous hésitez entre deux douanes, vous pouvez vérifier le temps d’attente indiqué sur le site Québec 511. Seuls les douanes les plus fréquentées sont affichées. L’Agence des services frontaliers du Canada possède aussi un compte Twitter, où elle publie des mises à jour. L’outil le plus efficace pour vous sera probablement l’application FrontièreCan, qui regroupe et offre toutes sortes d’informations pour planifier votre passage à la douane.

Quels documents préparer pour passer les douanes américaines en voiture?

Il est impératif de détenir un passeport pour traverser la frontière canado-américaine. Cette règle s’applique aussi bien aux conducteurs qu’aux passagers. Les conducteurs doivent aussi être en mesure de présenter un permis de conduire en règle et le certificat d’immatriculation de leur auto. En pleine saga canadienne des passeports de 2022, je suis allée en voyage avec des membres de ma famille et un enfant n’avait toujours rien reçu le jour du départ. Les appels des parents aux services frontaliers ont révélé qu’il est possible qu’un enfant passe la frontière sans passeport mais avec un certificat de naissance. Toutefois, comme ce n’est pas une règle écrite, c’est à la discrétion du douanier. Autrement dit, il décide s’il reconnaît ce document et vous laisse passer ou non.

Les mineurs qui voyagent seul, avec un seul de leurs parents ou un autre adulte, doivent apporter une lettre de consentement qui conffirme que les parents absents ont autorisé le voyage. On ne sait jamais, l’enfant pour avoir fugué ou être victime d’un enlèvement! Par prudence, on recommande d’emmener aussi les documents attestant du divorce, l’ordonnance de garde du tribunal ou le certificat de décès d’un parent. Vous remettrez ces documents au douanier seulement s’il vous les demande.

Les douaniers américains ne rigolent pas, en général. C’est pourquoi vous devez préparer vos documents avant d’arriver à leur cabine. Donnez vos passeports au conducteur pour qu’il les remette tous en même temps au douanier. Restez bien attaché, fermez la radio et retirez ce qui peut cacher votre visage (comme un chapeau ou des verres fumés). À l’approche de la cabine, baissez toutes les fenêtres du véhicule.

Quelle attitude adopter pour passer les douanes américaines en voiture?

Avant de partir, faites le ménage de votre auto. Sur place, soyez poli et patient. C’est la meilleure attitude à adopter pour ne pas donner envie au douanier de fouiller votre véhicule! Ils ont le droit de vous demander de sortir de la voiture, d’ouvrir votre valise et d’inspecter vos bagages. Répondez gentiment à toutes leurs questions, notamment sur le but de votre visite (tourisme, affaires, etc.), votre citoyenneté, votre destination, la durée de votre séjour ainsi que les liens entre les personnes dans la voiture. Par précaution, notez le nom de l’hôtel et l’adresse où vous avez réservé.

Vérifiez également que vous n’avez pas de dossier judiciaire avant de passer les douanes américaines en voiture. Un conducteur qui s’est fait arrêté ivre il y a plusieurs années n’a pas pu entrer aux États-Unis avec nous cet été. Il avait oublié cet écart de conduite! Si nécessaire, contactez les services frontaliers pour savoir si vos offenses passées vous empêcheront de traverser la frontière. Au milieu de la nuit, c’est extrêmement désagréable de se faire questionner, donner ses empreintes, puis rentrer chez soi bredouille.

Le programme NEXUS vous permet de passer les douanes américaines en voiture plus rapidement

Depuis 2009, le passeport est obligatoire pour entrer aux États-Unis par voie terrestre. Le programme NEXUS permet aux voyageurs à faible risque et préapprouvés d’accélérer le passage aux douanes. Si vous prévoyez aller souvent aux États-Unis, n’hésitez pas à faire votre demande de carte de membre de NEXUS, valable pendant cinq ans. Si vous voyagez avec un conjoint et des enfants, sachez que chacun aura besoin de sa propre carte.

Comment est-ce que NEXUS vous permet de gagner du temps? Les titulaires de carte bénéficient de voies réservées à certains postes frontaliers. De plus, le contrôle est simplifié. Au Canada, 21 postes frontaliers acceptent la carte NEXUS et 16 possèdent des voies réservées.

Voyager avec des récompenses

Vous prévoyez faire un arrêt à la boutique hors taxes pour acheter quelques cadeaux? Économisez encore plus en utilisant une carte de crédit de voyage sur laquelle vous mettrez tous vos achats. Vous récupérerez ainsi une partie des coûts du voyage par le biais de points récompenses. De plus, certaines cartes de crédit incluent une assurance voyage.

Assurez-vous contre d’éventuels problèmes après avoir passé les douanes américaines en voiture

Si votre carte de crédit n’offre pas d’assurance voyage ou si la couverture est insuffisante, procurez-vous une assurance voyage distincte. On ne sait jamais, votre enfant pourrait avoir besoin de soins médicaux et vous pourriez entrez en collision sur une route américaine. Pour un voyage aux États-Unis, il est recommandé d’augmenter le plafond de votre assurance responsabilité sur votre police automobile. Si vous blessez quelqu’un, il peut vous poursuivre et les coûts de votre défense ou de l’indemnité grimperont rapidement.

Attention aux articles interdits quand vous passez les douanes américaines en voiture

Il y a plusieurs produits que vous ne pouvez pas amener aux États-Unis parce que le gouvernement américain juge qu’ils posent un risque pour la santé, la sécurité publique, la faune et la flore ou ses intérêts nationaux. Parfois, ces produits semblent assez inoffensifs, mais le gouvernement agit avec prudence. Dans certains cas, un permis spécial doit être obtenu, par exemple pour les armes à feu, certains fruits et légumes et certains animaux. En règle générale, les condiments, les huiles, les épices emballées, le miel, le café et le thé sont autorisés. De plus, les animaux de compagnie comme les chats et les chiens sont bienvenus. Ils peuvent tout de même avoir besoin d’un vaccin contre la rage ou d’un certificat de bonne santé.

Les stupéfiants et certains autres médicaments présentant un fort potentiel d’abus ne peuvent pas être introduits aux États-Unis. Si vous avez besoin de tranquillisants, somnifères, antidépresseurs ou stimulants, prenez quelques précautions. Déclarez tout et n’en amenez pas plus que nécessaire pour la durée du voyage. De plus, conservez leur emballage d’origine et prenez une photo de votre ordonnance médicale.

Visiter de la famille, des amis ou découvrir une nouvelle région est excitant et agréable! C’est important de bien se préparer à passer les douanes américaines en voiture pour éviter que le rêve ne tourne en cauchemar. Bon voyage!

FAQ pour passer les douanes américaines en voiture

Qu’est-ce qu’on peut amener avec nous lorsqu’on traverse les douanes américaines?

Votre chien devrait pouvoir vous accompagner, mais n’essayez pas de faire passer un fusil aux douanes américaines sans autorisation préalable. Un très grand nombre d’articles ne peuvent pas être transportés au-delà de la frontière. Vous prévoyez faire la fête aux États-Unis? Le cannabis et d’autres substances ne sont pas admises. Soyez prévoyant et informez-vous sur le site des services frontaliers américains.

Avec quels types de nourriture peut-on traverser les douanes américaines?

Les condiments, les huiles, le vinaigre, les épices emballées, le miel, le café, le thé et les produits de boulangerie sont habituellement autorisés. Certains fromages sont aussi admis. Toutefois, la viande sauvage et presque tous les produits à base de viande, comme du bouillon, ne sont pas autorisés. Quant aux fruits et légumes, tout dépend de l’endroit où vous les avez achetés et de l’endroit où vous vous rendez.

Avons-nous besoin d’un passeport pour traverser les douanes américaines en auto?

Oui, le passeport est obligatoire pour entrer aux États-Unis à partir du Canada. Ayez-le en main avant de vous approcher de la cabine du douanier. C’est probablement la première chose qu’il vous demandera.