«Showtime» : rire du théâtre… au théâtre! 

Sonia Cordeau et Simon Lacroix dans Showtime.

Envie de rire un bon coup? Aller voir Showtime – Une grosse pièce de théâtre chez Duceppe est le plan parfait.

Le Projet Bocal du trio composé de Sonia Cordeau, Raphaëlle Lalande et Simon Lacroix est reconnu depuis plusieurs années sur des scènes théâtrales alternatives et plus intimes pour ses projets à l’humour décalé.

L’équipe débarque maintenant sur les planches de l’un des plus grands théâtres de la province avec les moyens de pousser sa folie et sa créativité à de nouveaux niveaux. Et c’est mission réussie!

Raphaëlle Lalande dans Showtime. Crédit: Danny Taillon.

Satire jouissive

La pièce est une mise en abime : les trois artistes interprètent leurs propres rôles, incarnant des créateur.trice.s qui doivent monter une pièce ambitieuse pour le Théâtre Duceppe.

Cette prémisse amusante leur permet de jouer avec les conventions théâtrales et de tourner en dérision certains clichés du milieu.

L’improvisation, la comédie musicale, le documentaire, l’expérimental, les reprises de pièces américaines… tous les styles passent au tordeur, parodiés de manière hilarante. Dans tous les cas, la satire est excellente.

Le ton est moqueur, mais sympathique. C’est surtout un feu roulant de blagues, déployé avec inventivité, pour un résultat des plus irrésistibles.

Jusqu’au 17 décembre au Théâtre Duceppe.